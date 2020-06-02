شكرا لقرائتكم خبر عن خلية الأزمة العراقية تقرر فرض حظر شامل للتجوال بمحافظة كركوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت خلية الأزمة العراقية، اليوم الثلاثاء، فرض حظر شامل للتجوال فى عموم محافظة كركوك بدءا من صباح اليوم الثلاثاء، وقالت الخلية - فى بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (نينا) - إن الحظر سيستمر حتى السابع من الشهر الجاري، مشيرة إلى أنه سيكون هناك سماح بفتح المخابز ومحال بيع المواد الغذائية والخضر من الساعة السادسة صباحا وحتى الساعة الثالثة بعد الظهر.

وأوضحت أنه سيتم غلق مداخل محافظة كركوك مع المحافظات الأخرى مؤكدة أنه سيتم اتخاذ إجراءات صارمة وقانونية بحق المخالفين للتعليمات التي حددتها خلية السلامة الوطنية. وفي سياق متصل.. أعلن مصدر طبي عراقي عن إصابة اثنين من الأطباء العاملين في مستشفيات ميسان بفيروس كورونا، موضحا أن الطبيبين أصيبا خلال متابعتهما للوضع الصحي لمصابي كورونا في مستشفيات المحافظة.

وكان بيان صادر عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة " يونيسف "أفاد أنه تمّ الوصول إلى حوالي 14 مليون شخص في العراق وتزويدهم بمعلومات هامّة تتعلق بـ "كوفيد-19"، وذلك لزيادة الوعي ومحاربة المعلومات الُمضّللة والخطيرة التي تنتشر عبر الإنترنت والوسائل المختلفة الأخرى.

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وقالت حميدة لاسيكو، ممثلة اليونيسف في العراق: "بينما يحافظ الناس على التباعد الاجتماعي من الناحية الجسدية، فإن التكنولوجيا تلعب دورًا رئيسيًا في التقريب بينهم. ولكن ما يحدث، للأسف، هو أن هذه الوسيلة تُستخدم لنشر المعلومات المضللة والأخبار المزيفة أيضًا، مما يؤجج القلق والوصم في الوقت الذي علينا أن نتّحد معًا تضامنًا ضد عدو مشترك".

وأضافت: "إننا، وبالتعاون مع شركائنا، نكافح المعلومات المضللة، ونتواصل على قنوات مختلفة وبلغات متعددة لضمان حصول الآباء والشباب والأطفال على المعلومات الصحيحة والضرورية للعناية بأنفسهم وبأحبائهم". مشيرة إلى أن اليونيسف عقدت شراكة مع شركات الاتصالات لتزويد الناس بمعلومات موثوقة حول الوقاية وكذلك حول الصحة العقلية والبدنية خلال فترة الوباء.

واختتمت لا سيكو قائلة: "إننا ندعو جميع العراقيين إلى أن يؤدّوا دورهم كأبطال في الصحة ومحاربة التضليل في مجتمعاتهم المحلية.