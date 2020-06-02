شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن يدعو المجتمع الدولى للمساهمة بفاعلية للحد من الأزمة الإنسانية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جدد نائب الرئيس اليمنى الفريق الركن على محسن صالح، الدعوة للمجتمع الدولى والمانحين ومختلف المنظمات والهيئات، إلى المبادرة بشكل فاعل فى دعم وتمويل برامج الاستجابة فى اليمن والإسهام فى تغطية سقف الاحتياجات الحكومية، بما يعزز من أدائها ويحقق القدرة على الحد من الأزمة الإنسانية التى قد تتعدى مخاطرها اليمن، فى حال تجاوزت وضعها الحالى، لتشمل بلدان مختلفة.
وقال نائب الرئيس اليمنى - فى تصريح لوكالة الأنباء اليمنية - "إن دعوة المملكة العربية السعودية ورعايتها وتنظيمها، بالشراكة مع الأمم المتحدة، لمؤتمر المانحين لليمن 2020 والذى ينعقد افتراضياً غداً الثلاثاء، بمثابة لفتة إنسانية كبيرة تعتبر امتداداً لمواقف الأشقاء فى المملكة تجاه اليمن الذى يعيش أسوأ أزمة إنسانية على الإطلاق نجمت عن انقلاب مليشيا الحوثي".
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