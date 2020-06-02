شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه مهم من «شؤون المسجد النبوي» بشأن حضور الأطفال للصلاة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكدت وكالة شؤون المسجد النبوي الشريف عن استمرار تعليق حضور الأطفال للمسجد النبوي خلال الفترة الحالية.

وفتح المسجد النبوي الشريف أبواب ساحاته فجر يوم الأحد الماضي لاستقبال المصلين من أجل أداء شعائر صلاة الفجر للمرة الأولى منذ شهرين، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية بهدف مواجهة فيروس كورونا.

واقتصر فتح المسجد النبوي على التوسعات والساحات فقط دون الحرم القديم مع استمرار تعليق الدخول للروضة الشريفة.