المحامي ” الشاماني” يؤكد على وجوب التفرقه بين رئيس المركز الصحي والغير صحي

أكد المستشار القانوني الدكتور عبدالعزيز شلوه الشاماني

على ضرورة اﻷلتزام باﻷوامر والتعليمات حيث قال لصحيفة الخليج الإكترونية حول تساؤلات البعض عن كيفية تنظيم الرجوع للعمل قال لابد من الإشارة إلى الأمر السامي الكريم رقم( ٥٤٨٦٨) وتاريخ 3 / 10 / 1441هـ القاضي بالموافقة على رفع تعليق الحضور لمقرات العمل مع الالتزام بالبروتوكولات الصحية الصادرة من الجهات المختصة ابتداءً من يوم الأحد الموافق 8 / 10/ 1441هـ , وتعميم معالي وزير الصحة رقم رقم(8832) وتاريخ 14/ 8 / 1441هـ والذي أوضح الحالات المستثناة من الحضور .

وتعميم معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم ١٤٩٥٠٣ وتاريخ 3 / 10 /1441هـ والمتضمن التنظيمات والترتيبات الخاصة بالموظفين الحكوميين ابتداءً من يوم الأحد 8 /10/ 1441هـ ،

وقد جاء البند السادس من تعميم معالي وزير الشئون الاجتماعية بأنه” للموظف المختص أو رئيس المصلحة المستقلة أو من يفوضه خلال الفترة من يوم الأحد 8 / 10 / 1441 هـ إلى يوم الخميس 19 / 10 / 1441 هـ تحديد من يحضرون لمقرات العمل ونسبتهم من موظفي الجهة بما لا يقل عن المذكورة في البند رقم (1، 2) .

وهنا لابد من التفرقة بين رئيس المركز الصحي والغير صحي ، لكون مهامهما تختلف وتبعيتهما أيضاً تختلف ، فرئيس المركز الصحي يتبع وزارة الصحة وهو منوط بتنفيذ ما يصدره وزير الصحة من تعليمات ، ونظراً لما تتطلبه طبيعة عمل جميع منسوبي وزارة الصحة لمجابهة جائحة كورونا في الوقت الحالي فيحق له استدعاء كامل كادر المركز من الموظفين واستثناء الحالات المستثناة بتعميم معالي وزير الصحة المشار إليه أعلاه فقط ، نظراً لأن طبيعة عملهم تتطلب وجودهم بمقر العمل وذلك لأن منهم من يتم إرساله لأماكن الحجر الصحي وغيرها لسد إحتياجات الوزارة من الكوادر التابعة لها في ظل هذه الأزمة .

وأما عن مدير المركز الغير صحي إذا قام باستدعاء كافة الموظفين لديه فإنه هنا يعد مخالفاً مخالفة واضحة لما نصت عليه التعاميم السالف ذكرها .