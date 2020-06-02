وفاة المعمر محمد بن قطيم عن عمر تجاوز 107 سنوات

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انتقل إلى رحمه الله تعالى يوم أمس الإثنين 9\10\1441 الشيخ المعمر محمد بن قطيم البراق العتيبي عن عمر يناهز (107) مائة وسبعة سنوات قضاها في عبادة الله وخدمة الدين والمليك والوطن.
وكان الفقيد رحمه الله قد إلتحق بالفوج العاشر للحرس الوطني في بداية تأسيس الأفواج بالمملكة العربية السعودية. وُلِد البراق عام (1334هــ)، واستقر به المقام مع جماعته ذوي ثبيت في هجرة وضاخ، بأمر من المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود طيب الله ثراه في عام 1348هــ، وعُرِف عنه حبه للخير .
صحيفة الخليج الالكترونية تسأل الله أن يغفر للفقيد ويسكنه فسيح جناته ، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان
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