الإمارات: حديث «إسرائيل» عن «الضم» يجب أن يتوقف

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن أي تحرك أحادي لضم «إسرائيل» أجزاء من الضفة الغربية المحتلة سيمثل انتكاسة خطيرة لعملية السلام في الشرق الأوسط، ودعا «إسرائيل» إلى التوقف عن الحديث حول ضم الأراضي الفلسطينية.

وقال قرقاش في حسابه على «تويتر» أمس الاثنين «الحديث الإسرائيلي المستمر عن ضم أراض فلسطينية لا بد أن يتوقف». وأضاف «أي تحرك إسرائيلي أحادي سيمثل انتكاسة خطيرة لعملية السلام وسيقوض حق الفلسطينيين في تقرير المصير وسيشكل رفضاً للإجماع الدولي والعربي بخصوص الاستقرار والسلام».

من جانب آخر، اعتقلت قوات الاحتلال «الإسرائيلي» فجر أمس، 10 فلسطينيين من مناطق متفرقة بالضفة الغربية بزعم تنفيذهم عمليات ضد جيش الاحتلال ومستوطنيه، كما هدمت وصادرت منشآت زراعية في الأغوار، فيما توغلت عدة جرافات وآليات عسكرية «إسرائيلية» بشكل محدود في أراضي المواطنين شرق مدينة غزة، وذلك بالتزامن مع إطلاق الاحتلال قنابل الغاز تجاه المزارعين في أراضيهم شرق خانيونس من دون إصابات، في حين استشهدت طفلة فلسطينية متأثرة بإصابتها برصاصة طائشة في بلدة العيسوية بالقدس المحتلة.

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وصادرت قوات الاحتلال، أمس، معدات زراعية وشبكات ري، واعتقلت عدداً من المواطنين في قرية الجفتلك بالأغوار، كما هدمت قوات الاحتلال، عدداً من بسطات الخضار قرب قرية عين البيضاء، وأفادت مصادر محلية، بأن الاحتلال هدم خمس بسطات، مقامة بجانب الطريق السريع الرابط شمال الأغوار بجنوبها.

واقتحمت قوات الاحتلال قرية الجفتلك شمال أريحا، حيث استولت على شبكات ري للمواطنين منير نصاصرة، وإبراهيم سالم، وهي تغذي 40 دونماً من الأشجار والعنب والنخيل. كما صادر الاحتلال معدات زراعية للعائلات في القرية، عقب فرض طوق عسكري على المنطقة بالتزامن مع حملة اعتقالات طالت المواطنين جمعة جهالين، وأمين عنوز، ونادر جهالين، وأنور أبو جودة وولديه جهاد ورائد. وفي قرية التواني بمسافر يطا، جنوب الخليل، نصب المستوطنون خيمة وبيتاً متنقلاً على أراضي المواطنين. من جانب آخر، أعلن مستشفى «عين كارم» في القدس المحتلة عن وفاة الطفلة رفيف محمد قراعين (4 سنوات) من بلدة العيسوية، والتي وصلت إلى المستشفى بتاريخ 21 مايو، وهي بحالة حرجة وتعاني إصابة بطلق ناري بالرأس. وخلال مكوثها في المستشفى، أخضعت الطفلة للعلاج والجراحة وعولجت بشكل مكثف في وحدة العناية المركزة للأطفال، لكن إصابة الدماغ كانت شديدة للغاية.

(وكالات)