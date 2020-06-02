شكرا لقرائتكم خبر عن الغضب الأمريكي يجتاح 40 مدينة وسط فوضى ونهب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اتسعت حدة الحركة الاحتجاجية على مقتل أمريكي أسود أثناء اعتقاله في مدينة منيابوليس، وشهدت أكثر من أربعين مدينة أمريكية مسيرات ومظاهرات الليل قبل الماضي، لليلة السادسة على التوالي رغم حظر التجول، واندلعت حرائق قرب البيت الأبيض في واشنطن، حيث أودع الرئيس دونالد ترامب الغرفة السرية المحصنة، وتعرضت متاجر للنهب، واخترقت شاحنة مسيرات في مدينة منيابوليس ، في وقت تكافح الولايات المتحدة لاحتواء احتجاجات فوضوية بشأن التمييز العرقي وأساليب الشرطة.

واندلعت مصادمات في محيط البيت الأبيض، في وقت متأخر ليل الأحد، حيث استخدمت قوات الأمن الغازات المسيلة للدموع، وسط عمليات كرّ وفرّ بين الشرطة والمحتجين. وتجمع آلاف الأشخاص ليل الأحد أمام البيت الأبيض الذي وضع تحت حراسة مشددة. وألقى بعض المتظاهرين بزجاجات ماء باتجاه الشرطة. وأضرم محتجون النار قرب البيت الأبيض وامتزج الدخان بسحب من الغاز المسيل للدموع فيما سعت الشرطة لإخلاء المنطقة من الحشود التي أخذت تردد هتاف «جورج فلويد».

ودعا ترامب، الذي أعلن أنه نقل إلى الغرفة السرية، إلى مزيد من «القوة والنظام» بمواجهة المتظاهرين في تغريدة على تويتر، وندد بقتل فلويد ووعد بالعدالة لكنه وصف المتظاهرين بأنهم «بلطجية». وقال ترامب الجمهوري على تويتر «تعاملوا بصرامة يا رؤساء البلديات وحكام الولايات الديمقراطيين. هؤلاء الأشخاص فوضويون. استدعوا الحرس الوطني الآن».

وأعلن فرض حظر للتجول، الأحد، في واشنطن، بعد خروج التظاهرات الجديدة قرب البيت الأبيض، حسب ما أعلن رئيس بلدية العاصمة موريل باوزر. ويسري الحظر من ال11 ليلاً حتى السادسة صباح اليوم التالي.

وبحسب إحصاء لشبكة «CNN» الأمريكية، اعتقلت السلطات الأمريكية أكثر من 4 آلاف شخص منذ 26 مايو وحتى صباح الاثنين، بسبب موجة الاحتجاجات التي اجتاحت عدداً من المدن الأمريكية.

ولا تزال الاحتجاجات، التي تحولت في بعض المناطق إلى أعمال نهب وحرق للمنشآت الحكومية والتجارية، متواصلة رغم فرض حظر للتجول في بعض المناطق ونشر مزيد من رجال الشرطة والحرس الوطني.

وجرى نشر قوات الحرس الوطني في 15 ولاية أمريكية وواشنطن العاصمة في محاولة لاحتواء الليلة السادسة من العنف أول أمس الأحد.

وتوفي الأسود جورج فلويد (46 عاماً) يوم الاثنين 25 مايو بعد أن أظهر مقطع فيديو ضابط شرطة أبيض في منيابوليس وهو يجثو على رقبته لما يقرب من تسع دقائق. وفجر المقطع حالة من الغضب اجتاحت أمة منقسمة سياسياً وعرقياً في خضم حملة رئاسية اتسمت بالاستقطاب وتسببت في مظاهرات خرجت مراراً في السنوات القليلة الماضية احتجاجاً على قتل الشرطة لأمريكيين سود. وفرضت السلطات حظر التجول على عشرات المدن في جميع أنحاء الولايات المتحدة، وهو أكبر عدد منذ عام 1968 في أعقاب اغتيال مارتن لوثر كينج الابن، والذي حدث أيضاً خلال حملة انتخابات رئاسية ووسط اضطرابات المظاهرات المناهضة للحرب.

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وفي لويسفيل بولاية كنتاكي، ذكرت قناة (دبليو.إل.كيه.واي تي.في) التابعة لشبكة سي.بي.إس أن الشرطة قتلت بالرصاص رجلاً في وقت مبكر أمس الاثنين. ولم يتضح إن كان من المتظاهرين. وأضافت القناة أن الشرطة قالت إنها تعرضت لإطلاق نار قبل الواقعة.

واندلعت أعمال متفرقة في بوسطن بعد احتجاجات سلمية فيما ألقى متظاهرون زجاجات على أفراد الشرطة وأشعلوا النار في مركبة. وأعلنت مدينة فيلادلفيا حظر تجول من الساعة السادسة مساء حتى الساعة السادسة صباحاً. وبعد ظهر الأحد، اخترقت شاحنة حشداً من المتظاهرين على الطريق السريع 35 في منيابوليس، الذي كان مغلقاً أمام حركة المرور. وسحب المتظاهرون السائق من الشاحنة وضربوه قبل أن تحتجزه شرطة منيابوليس. ولم يبدُ أن الشاحنة أصابت أي متظاهرين.

وفي الساحل الغربي، وقعت اشتباكات في بورتلاند بولاية أوريجون، حيث أظهرت لقطات تلفزيونية حرائق صغيرة مستعرة فيما أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع على متظاهرين أطلقوا ألعاباً نارية.

وتعرضت المتاجر الفاخرة في سانتا مونيكا للنهب في شارع شهير للمشاة قبل أن تتدخل الشرطة وتعتقل بعض الأشخاص. وجاءت أعمال التخريب في أعقاب مظاهرة سلمية بدرجة كبيرة في وقت سابق في المدينة الساحلية. وباتجاه الجنوب في ضاحية لونج بيتش في لوس أنجليس، حطمت مجموعة من الشبان والشابات نوافذ مركز تجاري ونهبوا المتاجر ثم تفرقوا قبل بدء حظر تجول من السادسة مساء. واتسمت المظاهرات بالتنوع وهي نقطة أبرزتها متظاهرة من السود في كاليفورنيا قائلة «يعني الكثير أن ترى أشخاصاً غير السود ينضمون للمظاهرات».

وفي نيويورك اعتقلت الشرطة 350 شخصاً وأصيب 30 شرطياً بجروح في اشتباكات.

وقال بيل دي بلاسيو رئيس بلدية نيويورك إنه يجري التحقيق في أساليب الشرطة بما في ذلك تسجيل فيديو انتشر على نطاق واسع يظهر مركبة شرطة تخترق حشداً من المتظاهرين كانوا يلقون عليها الحجارة في بروكلين. وقال دي بلاسيو إنه لم يشاهد مقطعاً مصوراً منفصلاً يظهر فيه ضابط شرطة وهو ينتزع كمامة محتج أسود ليرش شيئاً على وجهه. وكان من بين من ألقي القبض عليهم مساء السبت ابنة رئيس البلدية البالغة من العمر 25 عاماً، وفقاً لمصدر في شرطة نيويورك قال إنها تلقت تحذيراً قبل إخلاء سبيلها.

واندلعت احتجاجات كذلك في شيكاغو وسياتل وسولت ليك سيتي وكليفلاند ودالاس ،حيث أظهر تسجيل مصور مثيري الشغب وهم يضربون صاحب متجر كان يلاحقهم بسكين كبيرة. وقالت الشرطة إن حالته مستقرة.

وزار المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن الأحد موقعاً يحتج فيه مناهضون للعنصرية، في ولاية ديلاوير، قائلاً إن الولايات المتحدة «تتألم». وكتب بايدن في تويتر «نحن أمة تتألم الآن، ولكن يجب ألا نسمح لهذا الألم بتدميرنا» .(وكالات)