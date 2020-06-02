شكرا لقرائتكم خبر عن خلو إسبانيا من الوفيات لأول مرة.. وأدنى حصيلة بريطانية منذ الإغلاق والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بدأت مؤشرات تراجع وباء كورونا تتوالى من معاقله الأوروبية، أمس الاثنين، ولم تسجل إسبانيا أي وفاة خلال 24 ساعة، وسجلت بريطانيا أدنى حصيلة، فيما تستمر الجائحة تتفشى في أمريكا اللاتينية وخصوصاً في البرازيل التي تجاوز عدد الإصابات فيها نصف مليون حالة.

وأعلنت وزارة الصحة الإسبانية، أمس، عدم تسجيل أي حالة وفاة جديدة بكورونا المستجد خلال 24 ساعة، وذلك لأول مرة منذ مارس الماضي، ليستقر بذلك إجمالي الوفيات لديها عند 27127 حالة. وأضافت الوزارة أن عدد حالات الإصابة ب«كوفيد - 19» زاد بواقع 71 حالة على يوم الأحد ليصبح 239 ألفاً و638 إصابة.

وبدأت إسبانيا، منذ أسابيع، رفعاً تدريجياً لإجراءات الحجر المنزلي والإغلاق التي فرضتها في مارس من أجل منع تفشي فيروس كورونا المستجد. وسمحت بخروج السكان وفتح المتاحف والمحال التجارية واستئناف العمل وممارسة الرياضة مع الالتزام التام بإجراءات التباعد الجسدي وارتداء الكمامات في الأماكن العامة. كما ستسمح إسبانيا باستقبال السياح اعتباراً من بداية شهر يوليو المقبل من أجل الاستفادة من الموسم السياحي. وتعتبر إسبانيا من أكثر دول الدول في أوروبا والعالم تضرراً من جائحة «كوفيد 19».

ونشرت بريطانيا، أمس، أدنى حصيلة وفيات يومية بفيروس كورونا المستجد منذ بدء الإغلاق في 23 مارس، بحيث بلغت 111 وفاة إضافية. وغالباً ما تكون حصيلة الوفيات أدنى بعد عطلة نهاية الأسبوع، لكن وزير الصحة مات هانكوك قال في مؤتمر صحفي إنها علامة على تحقيق «تقدم مهم» في معالجة تفشي الوباء. وقال هانكوك أيضاً إنه تم تسجيل 1570 إصابة جديدة، وهو أدنى عدد منذ 25 مارس/‏آذار.

تخفيف الإجراءات

وتزامن إعلان الحصيلة مع إعادة فتح المدارس وبعض المتاجر في انجلترا. إذ عاد أصغر تلاميذ المدارس الابتدائية إلى المدرسة، مع إعادة فتح الأسواق المفتوحة وصالات عرض السيارات.

وسيعاد، في إطار تخفيف إجراءات الحجر العام الصارمة، فتح الفصول الدراسية لبعض التلاميذ الأصغر سناً، إضافة إلى السماح باجتماع ما يصل إلى ستة أشخاص خارج المنازل في إنجلترا وإعادة فتح الأسواق واستئناف بعض الأنشطة الرياضية من دون جمهور والسماح إلى أكثر من مليوني شخص من الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس بقضاء بعض الوقت خارج المنازل.

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من جهتها، أعلنت الحكومة أن تخفيف الإجراءات محدود، لكن لا تزال هناك مخاوف من أن البلاد ما زالت غير مستعدة لهذه التغييرات، وأن كثيراً من السكان بدأوا في تجاهل الإرشادات الخاصة بالتباعد الاجتماعي.

وكشفت دراسة أجرتها المؤسسة الوطنية لبحوث التعليم أن مديري المدارس يقدرون أن 46% من أولياء الأمور سيُبقون أولادهم في المنازل بسبب المخاوف التي أثارها بعض مسؤولي الصحة.

وسجلت بريطانيا أكثر من 38 ألف وفاة ناجمة عن حالات إصابة مؤكدة بكوفيد-19 فيما وصل عدد الوفيات الناجمة عن حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس والمشتبه بها إلى 48 ألفاً، حسب مكتب الإحصاءات الوطنية ومصادر بيانات أخرى.

وسجلت إيطاليا، أمس، تراجعاً جديداً للوفيات، حيث تم رصد 60 حالة مقابل 75 في إحصائية الأحد. وقالت هيئة الدفاع المدني الإيطالية، في إحصائية جديدة، إن العدد العام للوفيات المسجلة الناجمة عن فيروس كورونا المستجد ارتفع خلال الساعات ال24 الماضية بواقع 60 حالة، وبلغ 33475 شخصاً منذ بدء التفشي في 21 فبراير.

حصيلة ثقيلة في البرازيل

بالمقابل، أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، أن عدد حالات الإصابة بفيروس «كورونا» المستجد في البلاد تجاوز نصف مليون شخص. وأظهرت أحدث الإحصاءات الرسمية، أنه تم تسجيل 514 ألفاً و849 حالة إصابة بالفيروس في البلاد.

وحلت البرازيل في المرتبة الثانية، بعد الولايات المتحدة، من حيث عدد الإصابات المسجلة رسمياً في جميع أنحاء العالم. ونظراً لأن البرازيل التي تعتبر أكبر دولة في أمريكا اللاتينية تجري أعداداً منخفضة نسبياً من الفحوصات، فإنه من المرجح أن يكون الرقم الحقيقي أعلى بشكل ملحوظ.

وقالت وزارة الصحة في تشيلي، أمس، إن حالات الإصابة بكورونا تجاوزت 100 ألف حالة مع تزايد أعداد الإصابة في العاصمة سانتياجو، مما يضع النظام الصحي في البلاد تحت ضغط كبير. ووفقاً لبيان صدر عن الوزارة، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة بكورونا منذ بدء تفشي المرض في أوائل مارس 105159 حالة، مضيفاً أن عدد الوفيات ب«كوفيد 19» بلغ 1113 حالة.