شكرا لقرائتكم خبر عن حفل زفاف يقود محمد رمضان وشقيقته لقسم الشرطة والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ألقت مباحث الجيزة القبض على زوج شقيقة الفنان المصري محمد رمضان بعد ساعات من حفل زفاف داخل فيلا على الطريق الصحراوي، جنوبي القاهرة.
وكشف مصدر أمني، أنه تلقى إخطاراً بإقامة حفل زفاف في منطقة الشيخ زايد، لتنتقل قوات الأمن إلى موقع الحفل، وتفض الفرح، وتنقل أصحابه إلى قسم الشرطة، على خلفية عدم التقيد بالإجراءات الاحترازية التي يفرضها فيروس كورونا.
وأضاف المصدر الأمني أنه بعد التحقيق مع أصحاب حفل الزفاف تم صرفهم من قسم الشرطة، مشيراً إلى أن الزوج أقر بأن حفل الزفاف كان داخل فيلته، واقتصر على أسرة العروسين فقط، مع مراعاة الإجراءات الاحترازية.
ونشر محمد رمضان لقطات من الحفل، وهو يرتدي الكمامة مع شقيقته العروس، وفيما أظهرت بعض الصور المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي أن العروسين وعدداً من الضيوف التزموا بوضع الكمامات، أظهرتهم صور أخرى من دونها.
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