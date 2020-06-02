التأسيس على التعليم والزراعة

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يا ليل الابتكار العربي متى غده؟ العالم العربي على حق، حين يرى أن طلبات التجديد والتطوير والإبداع في جميع الميادين، تنهال على دماغه صباح مساء، وهو لا يقدر على تلبية المطالب حتى لو كانت مناقيش وفلافل. صدق ما لم يقله شوقي: «ويُسأل في المجاعة ذو غذاء...فهل ترك الجياع له صوابا»؟ الفجوة الغذائية أشهر من نار على «ألم». البلدان التي طريق تنميتها سالك، تحتاج إلى لمسات تحديث في موضع، تغيير قطع غيار في موقع، إعادة برمجة وتخطيط في النظام الإداري، تجديد دماء في مؤسسات معينة وما إلى ذلك.في العالم العربي، المطلوب خطة وردة الجزائرية:«كله جديد في جديد». لم يعد الترقيع ينفع.

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حتى لا نقع في جلد الذات، ننسى كلياً أن الخطأ الأساسي كان في اقتفاء أنظمة عربية عدة، خطى الغرب في تنميته بأوهام لا علاقة لها بالواقع على الخريطة العربية. مسيرة الحضارة الغربية لو حصرناها في ما بين عصر النهضة والقرن العشرين فقط، أي خمسة قرون، لأدركنا أن أوروبا في القرن السابع عشر كانت أكثر تطوراً وتقدماً وانطلاقاً وتألقاً من العالم العربي في كل العصر الحديث إلى اليوم، في البحث العلمي والفلسفة والآداب والفنون والعلوم التربوية والفكر الاقتصادي والسياسي. أما في القرن الثامن عشر فصاعداً،فلم تعد المقارنة ممكنة على الإطلاق.

المهم هو أن عدم معرفة من أين تؤكل كتف التنمية، وأن التنمية تكون شاملة أو لا تكون، أضاع على الدول العربية الكثير من الوقت جراء الاستعمار والتبعية. الحكاية طويلة. مع الربيع الخربي ازدادت الأحوال سوءا. بعد لأي عرف الناس أن الغاية كانت حرف النهر عن مهده ومجراه، لإيقاع تلك البلدان في دوامة الفوضى والدمار الشامل. إلى الآن لا يريد القوم الاقتناع بأن انتقاء العراق وسوريا كان أمراً مبيتاً ومحسوباً، وأن ليبيا خطة استراتيجية بعيدة المدى والغايات. أخيراً جاءت جائحة كورونا لتضيف جرعات أخرى من الإحباط التنموي في البلدان العربية التي لم تحقق تنمية تذكر في العقود الماضية، لكونها لم تحظ بالإدارة الفائقة قط.

اليوم يحتاج العالم العربي إلى البناء من الأساس بعقلية مختلفة. لا وجود لسبيل أفضل من نهضة عملاقة في نظام التربية والتعليم. بالتوازي، يجب تطوير الزراعة على أوسع نطاق. إذا وصل القطار إلى محطة 2050 وكانت الديار مكتفية ذاتياً غذائياً، وبدأ البحث العلمي يؤتي أكله في العلوم والتقانات الرائدة آنذاك، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إذا فكرت الدول المتعثرة والفاشلة إدارياً، في الطيران والتحليق قبل أن ينمو لها ريش، فسوف يظل الطغرائي يردد: «تقدمتني أناس كان شوطهم...وراء خطوي إذا أمشي على مهلِ».

لزوم ما يلزم: النتيجة الفكرية: الثقافة الحية هي التي تطور نفسها بنفسها.

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