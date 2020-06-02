«الهوية»: إقامات الوافدين سارية حتى نهاية ديسمبر



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:محمد علاء



أكدت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية أن إقامات الوافدين، سواء كانوا متواجدين داخل الدولة أو خارجها، سارية المفعول حتى نهاية ديسمبر / كانون الأول 2020 متى صادف تاريخ انتهائها بعد الأول من مارس / آذار 2020.

وسمحت الإمارات لكافة حاملي الإقامات السارية والمنتهية متى صادف تاريخ انتهائها بعد أول مارس خارج الدولة بالعودة اعتباراً من أمس (الاثنين) لتسهيل الإجراءات لأصحاب الإقامات السارية المتواجدين خارج الدولة، ومراعاة للأسر، وما يتطلبه الأمر من التئام شملهم مع عائلاتهم، التي تأثرت بالتدابير المتخذة في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة، التي تتزامن مع الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد - 19).

وطالبت الهيئة الراغبين في العودة الدخول على موقعها Smartservice.ica.gov.ae لاستخراج تصاريح الدخول، وعدم حجز تذاكر سفر إلا بعد الحصول على الموافقة، كما طالبتهم بالتسجيل في خدمة تواجد للمقيمين التي وفرتها وزارة الخارجية والتعاون الدولي.