الهاشمي: الأجانب ابتلعوا ميزانيات الأندية وأحبطوا المواطنين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد عبدالرازق الهاشمي رئيس شركة الألعاب الرياضية في نادي النصر، أن توجه أندية دبي، وبصفة خاصة نادي النصر، إلى الاستغناء عن اللاعبين المحترفين الأجانب في الألعاب الجماعية (السلة، واليد، والطائرة) جاء عن قناعة وبناء على العديد من الأسباب المنطقية التي تحتم اتخاذ مثل هذا القرار، خاصة في ظل تفشي فيروس كورونا على مستوى العالم.

وقال الهاشمي إن العبء المادي الكبير الذي يتسبب به الأجانب سنوياً يرهق ميزانيات الأندية، ما يؤثر سلباً في بقية الأنشطة الرياضية بالأندية، بجانب أن المردود الفني لهؤلاء اللاعبين المحترفين منذ أن سمح بإدراجهم في فرق الدولة، لم يحقق المردود الفني المتوقع منهم، والدليل على ذلك تراجع مستوى المنتخبات الوطنية خلال السنوات الأخيرة، وعدم ظهور لاعبين مواطنين مميزين وأكفاء يستطيعون تمثيل الدولة بالشكل الذي يليق بحجم الطموحات المرصودة.

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وضرب الهاشمي مثالاً، وقال إن ميزانية اثنين من المحترفين فقط في كرة السلة تكلف النادي ما يتم صرفه على الفريق بأكمله بأجهزته الفنية والإدارية طيلة موسم كامل، الأمر الذي يساهم في إحباط زملائهم اللاعبين المواطنين، ويزيد من تراجع مستواهم لاعتماد المدربين على اللاعبين المحترفين فقط خلال المباريات.

وأكد رئيس شركة الألعاب الرياضية في النصر، أن الوضع الحالي في ظل تفشي وباء كورونا، وما خلّفه من تأثيرات اقتصادية كبيرة يحتم ضرورة اتخاذ قرار بتعطيل العمل بقرار الاستعانة بالمحترفين الأجانب في كل الألعاب الجماعية.

جدير بالذكر أن إدارة الألعاب في نادي النصر كانت أعلنت رحيل كل اللاعبين المحترفين في مطلع شهر مارس/ آذار الماضي، عقب قرار وقف النشاط الرياضي.