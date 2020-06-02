جامعة الإمارات تحتفي اليوم بتخريج 2294 من طلبة الدفعة 40

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - العين: راشد النعيمي



تحت رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، يشهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» اليوم الثلاثاء الحفل الذي تنظمه جامعة الإمارات - عن بعد - بمناسبة تخريج الدفعة ال 40 للمرحلة الجامعية ومرحلة الدراسات العليا التي يبلغ عدد خريجيها الحاصلين على درجاتهم العلمية 2294 طالباً و طالبة في مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا من مختلف التخصصات والكليات.

يأتي حفل التخريج لهذا العام - افتراضياً - لأول مرة في ظل الظروف الحالية التي يمر بها العالم جراء وباء كورونا المستجد ( كوفيد 19 ) حفاظاً على سلامة الخريجين والخريجات وأولياء الأمور.

وأشار سعيد أحمد غباش، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات إلى أن الجامعة تعتز بإنجازاتها ومسيرتها الأكاديمية، ومكانتها المرموقة على المستوى الإقليمي والعالمي، بفضل الدعم اللامحدود الذي تتلقاه من القيادة الرشيدة، والتي وضعت التعليم ضمن الأولويات الاستراتيجية للدولة، وتحرص على تحقيق توقعات وتطلعات الدولة والمجتمع منها، والتمسك بالمبادئ المؤسسية الرفيعة من احترام القيم والتراث والتنوع الثقافي، والنزاهة والشفافية، والعمل بروح الفريق، والريادة والتعلم المستمر، وفاعلية اتخاذ القرار، والتواصل الفعال.

وأضاف: إن الخطة الاستراتيجية للجامعة، تستند في رؤيتها لتحقيق «الريادة والابتكار في التعليم العالي والبحث العلمي وخدمة المجتمع إلى المستويين المحلي والدولي»، وترتكز في رسالتها على «الإسهام الإيجابي في تقدم دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال تقديم برامج أكاديمية ترقى للمعايير الدولية في مرحلتي الدراسات الجامعية والدراسات العليا، وبناء شراكات فاعلة محلياً ودولياً لتعزيز إنتاج ونشر المعرفة وتطوير التنمية الوطنية». وتنهض الجامعة بدورها الهام في مجالات التدريس والبحث العلمي وخدمة المجتمع وفق أفضل المعايير العالمية، ملتزمة بالإعداد المتميز لطلبتها وخريجيها وتنمية مهاراتهم، واعتزازهم بهويتهم الوطنية، وقدرتهم على التنافس في سوق العمل، وعلى الإبداع والابتكار.

ولتعزيز المكانة المرموقة للجامعة قال إنه يتم الإعداد والتحديث المستمر للبرامج والخطط الدراسية (بكالوريوس - ماجستير - دكتوراه) والتقييم الدوري الخارجي لها وفق أعلى معايير الجودة العالمية، وبما يتفق مع متطلبات سوق العمل، وتطوير أساليب التعليم والتعلم باستخدام الأجهزة الذكية، ودعم البحث العلمي وتطوير أنشطته، واستكمال الحصول على الاعتماد الأكاديمي العالمي لكافة برامج وكليات الجامعة، والمحافظة على الاعتماد المؤسسي الدولي الذي حصلت عليه. ولتحقيق الجودة الشاملة والارتقاء المستمر بمستوى الأداء، تحرص الجامعة على استقطاب المتميزين من أعضاء هيئة التدريس والباحثين، وتعمل على تقديم الدعم الخاص للمواطنين منهم. كما تحرص على توفير الخدمات الإدارية والفنية عالية الجودة، وتفعيل الشراكات مع المجتمع المحلي والإقليمي والعالمي، والمساهمة في استشراف المستقبل لبناء مجتمع يقوم على اقتصاد المعرفة وتحقيق التنمية المستدامة.

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برامج متعددة



تعتبر الجامعة من أولى الجامعات التي تقدم الاختيارات الأكاديمية المتنوعة في الدولة، حيث تقدم الجامعة 52 برنامجاً في البكالوريوس، و37 برنامجاً في الماجستير، بالإضافة إلى الدرجات المهنية مثل دكتور في الطب ودكتور في الصيدلة وبرامج دكتوراه الفلسفة، ودكتوراه في إدارة الأعمال، و تشمل برامج دكتوراه الفلسفة تخصصات عدة كليات (العلوم الإنسانية والاجتماعية - العلوم - التربية - الإدارة والاقتصاد - القانون - الأغذية والزراعة - الهندسة - الطب والعلوم الصحية - تقنية المعلومات)، إذ يمتاز العديد من تلك البرامج بالتفرد، ويطرح الكثير منها في مجموعة استثنائية من التخصصات المزدوجة، ومهما كانت اهتماماتك ومواهبك وأهدافك، فإن الجامعة توفر لك البرنامج الذي تصبو إليه.

ويشكل الحرم الجامعي الجديد للجامعة صرحاً معمارياً حديثاً، يضم بين جنباته مساحات مخصصة لمراكز أبحاث متخصصة، وبنية تحتية لشبكة متطورة من تكنولوجيا المعلومات، وقاعات دراسية ومختبرات مجهزة بأحدث المعدات والتقنيات التعليمية لرفع الجودة التدريسية، مع وجود مكتبة غنية بمختلف الموارد الإلكترونية والمطبوعة، إضافةً إلى النوادي الرياضية التي تحتوي على أحدث المعدات الرياضية بمواصفات عالمية، فضلاً عن المسابح الأولمبية وملاعب كرة السلة والتنس الأرضي وتنس الريشة وغيرها.



الجامعة الوطنية



تعتبر جامعة الإمارات العربية المتحدة الجامعة الوطنية البحثية الرائدة في الدولة، ولا يقتصر دورها في نقل المعرفة فحسب، بل تقوم كلياتها ومراكزها البحثية بخلق المعارف الجديدة، وتطوير طرق علاجية جديدة للسرطان، واكتشاف تقنيات جديدة لتلبية الاحتياجات العالمية من الطاقة، والبحث عن تقنيات جديدة لزيادة المحتوى العالمي من الغذاء، هذا في ظل اكتشاف خبرائها في التاريخ والآثار معلومات جديدة عن تاريخ وإنجازات وثقافة الشعوب في هذا الجزء من العالم، وكأحد طلبة الجامعة ستتاح لك فرصة العمل جنباً إلى جنب مع أعضاء هيئة تدريس وباحثين معروفين عالمياً في هذه المشاريع المتميزة.

لا يقتصر هدف الجامعة على توفير مؤهلات علمية متميزة للطلبة فحسب، وإنما ضمان الاستمتاع بالعملية التعليمية، إذ يتوافد الطلبة من أكثر من 60 دولة حول العالم.