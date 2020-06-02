شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتجاجات في الشارع الأمـريكي تحاصـر «وول ستريت» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تسعى الأسهم الأمريكية جاهدة لتجاهل الأحداث المنتشرة على الطرقات في عدد من المدن الرئيسية، مع بداية تداولات شهر يونيو/‏‏ حزيران والتي شهدت تبايناً في أداء المؤشرات الثلاث التي تذبذبت بين الصعود والهبوط.

من جهتها، اقتربت الأسهم الأوروبية من ذروة 3 أشهر الاثنين أملاً في تعاف عالمي بعد جائحة كورونا، بينما تنفس المستثمرون الصعداء لأن رد فعل الولايات المتجدة تجاه قانون الأمن الوطني الصيني الخاص بهونج كونج لم يكن بالسوء الذي يخشونه.

وفيما الأسواق في ألمانيا وسويسرا والدنمرك والنرويج مغلقة في عطلة عامة، ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1% وحوم حول أقوى مستوى له منذ 9 مارس/‏‏ آذار، في مكاسب قادتها قطاعات المصارف والتعدين والسفر والترفيه.

وقفز سهم مديوبنكا الإيطالي 10% بعد أن أكد الملياردير ليونادرو ديل فيكيو أنه طلب ضوءا أخضر من البنك المركزي الأوروبي لزيادة حصته في البنك.

ونزل سهم شركات الأزياء البريطانية تيد بيكر 6.7% بعد أن أعلنت خطة لجمع 95 مليون جنيه استرليني (117.84 مليون دولار) من خلال إصدار أسهم لمساعدتها على تجاوز التحديات الناجمة عن جائحة كورونا.

الأسهم الآسيوية

وارتفع المؤشر نيكاي الياباني إلى أعلى مستوياته في ثلاثة أشهر، بعد أن جاءت تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصين فيما يتعلق بقوانين أمنية جديدة أقل خطرا من المتوقع. وزاد المؤشر القياسي 0.8% الاثنين ليسجل 22062.39 نقطة، في أعلى إقفال له منذ 26 فبراير/‏‏ شباط.

وقال جون فيل، كبير الاستراتيجيين لدى نيكو لإدارة الأصول، «مازالت هناك عقبات عديدة في الطريق، لكن من الواضح أن الرئيس ترامب سيحاول تحاشي تكدير الأسواق لحين انتخابه ما لم تكن هناك ضرورة ملحة بالفعل.»

ويركز المستثمرون الآن على تعافي الاقتصاد العالمي مع إعادة بعض الدول فتح اقتصاداتها تدريجيا -- العامل الرئيسي وراء صعود السوق منذ أواخر مارس /‏‏آذار.

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افتتاح تدريجي

وخففت العاصمة طوكيو القيود المفروضة لاحتواء فيروس كورونا، لتسمح بإعادة فتح قاعات الألعاب الرياضية والمسارح في إطار عملية تدريجية.

لكن الاحتجاجات وأعمال الشغب المندلعة في العديد من المدن الأمريكية بعد مقتل رجل أسود غير مسلح أثناء احتجاز الشرطة له في منيابوليس الأسبوع الماضي تلقي بظلالها على التوقعات.

وتقدم المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.3 بالمئة إلى 1568.75 نقطة، لكن عدد الأسهم المنخفضة فاق المرتفعة بنسبة 52 إلى 48.

أسهم البر الصيني

وفي بقية أرجاء، منطقة آسيا والمحيط الهادئ، شهدت الأسهم تعاملات إيجابية الاثنين حيث أظهر إصدار بيانات صيني خلال عطلة نهاية الأسبوع أن نشاط المصانع في البلاد يتوسع في مايو/‏‏ أيار.

وقاد مؤشر هانج سنج في هونج كونج مكاسب بين المؤشرات الرئيسية في المنطقة، حيث ارتفع 3.22%، مع ارتفاع أسهم شركة التأمين على الحياة AIA بنسبة 5.57%. وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة أنه سيتخذ إجراءات لوقف المعاملة الخاصة لهونج كونج، بعد إقرار الصين مشروع قانون الأمن القومي المثير للجدل في المدينة.

كما شهدت الأسهم في البر الرئيسي الصيني مكاسب قوية، حيث ارتفع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 2% تقريبًا، بينما ارتفع مؤشر شنتشن 3.05%.

وارتفع مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية بنسبة 1.34% على الرغم مما ذكرته رويترز من أن صادرات البلاد في مايو انخفضت بنسبة 23.7% على أساس سنوي. وكان ذلك أسوأ من التوقعات في استطلاع أجرته رويترز عن انخفاض متوسط ​​بنسبة 22.1% على أساس سنوي. وفي الوقت نفسه، ارتفعت الأسهم في أستراليا، مع ارتفاع المؤشر 0.64%.