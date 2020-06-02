شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الليبي يستعيد «الأصابعة» من ميليشيات «الوفاق» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استعاد الجيش الوطني الليبي، أمس الاثنين، السيطرة على مدينة الأصابعة بالجبل الغربي غرب البلاد، فيما حثت المندوبة الأمريكية الدائمة بالأمم المتحدة كيلي كرافت على ضرورة توقف الجهات الخارجية عن تأجيج الصراع في ليبيا، في حين كشف موقع الرادارات الإيطالي «إيتا ميل رادار» عن وصول طائرتين جديدتين من سلاح الجو التركي إلى ليبيا من طراز لوكهيد سي 130 إي «Lockheed C-130E». كما أعلن الجيش الوطني أن باخرة تركية محملة بالسلاح والذخيرة قد رست في ميناء مصراتة؛ لدعم الميليشيات والمرتزقة.

وأظهرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي دخول قوات الجيش الليبي إلى مدينة الأصابعة، واحتفالها باستعادة السيطرة عليها.

وأسقط الجيش الليبي طائرة تركية بمحيط الأصابعة؛ بعد محاولتها استهدف قواته.

وقال مدير التوجيه المعنوي بالجيش الليبي العميد خالد المحجوب: إن المعارك الأخيرة استنزفت ميليشيات طرابلس وعلى رأسها ميليشيات الزاوية.

وأضاف: ما حصل هو طرد للميليشيات من مدينة الأصابعة بعدما عاثوا فيها فساداً ونهباً.

وأكد أنه تم القبض على عنصرين من الميليشيات وقتل آمر المجموعة وفرار البقية.

وبسطت قوات حكومة الوفاق يوم 21 مايو الماضي، سيطرتها على مدينة الأصابعة وعدة مدن أخرى في الغرب الليبي، كانت تحت سيطرة قوات المشير خليفة حفتر.

وكشف الجيش الليبي ل«العربية» أن المرتزقة الذين يقاتلون مع الوفاق يتلقون رواتب من خزينة ليبيا؛ حيث قامت تركيا بإرسال 11 ألفاً من المرتزقة إلى البلاد حتى الآن.

وقال المسماري: إن كل محاولات الميليشيات بالدخول إلى ترهونة باءت بالفشل.

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من جهة أخرى، حثت المندوبة الأمريكية الدائمة بالأمم المتحدة كيلي كرافت على ضرورة توقف الجهات الخارجية عن تأجيج الصراع في ليبيا.

وقالت المندوبة الأمريكية، أمس، يتعين على جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الامتثال لقرارات مجلس الأمن المتعلقة بحظر الأسلحة في ليبيا.

الجزائر تسعى لعودة الفرقاء للحوار

من جانبه، قال وزير الخارجية الجزائري، صبري بوقادوم: إن بلاده تواصل جهودها؛ من أجل تخفيف حدة التوتر في ليبيا، وإقناع الفرقاء الليبيين بأهمية مواصلة مسار الحل السياسي.

وأشار بوقادوم إلى أن الجزائر تواصل اتصالاتها بشكل متصاعد بالتوازي مع تحسن الظرف الصحي العالمي؛ من أجل تشجيع الليبيين على الرجوع إلى طاولة المفاوضات بالأخذ وباهتمام جميع المبادرات الليبية؛ الرامية إلى تفعيل المسار السياسي السلمي.

طائرتان تركيتان غادرتا إلى مصراتة

إلى ذلك، كشف موقع الرادارات الإيطالي «إيتا ميل رادار» عن وصول طائرتين جديدتين من سلاح الجو التركي إلى ليبيا من طراز لوكهيد سي 130 إي «Lockheed C-130E».

وقد رصد الموقع مغادرة الطائرتين إسطنبول إلى ليبيا وتحديداً مدينة مصراتة.

الموقع المختص في تتبع مسارات رحلات الطائرات العسكرية، أشار إلى أن الطائرة الأولى هبطت بالفعل في ليبيا عند منتصف الليل، بينما لا تزال الأخرى في رحلة جوية فوق البحر الأبيض المتوسط.

وكانت تركيا قد أرسلت أيضاً يوم الجمعة الماضي طائرتين إلى ليبيا. (وكالات)