مسيرات تضامن في نيوزيلندا وهولندا وإسبانيا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تظاهر آلاف أمس الاثنين في نيوزيلندا وهولندا واسبانيا،احتجاجاً على مقتل أسود أمريكي على يد الشرطة في مدينة مينابوليس،ودعا منظمون إلى تظاهرات في استراليا تعبيراً عن الاحتجاج على عنصرية الشرطة الأسترالية ضد السكان الاصليين،وهددت جماعات يمينية بمسيرات مضادة،فيما دعت أسرة وأصدقاء فرنسي من أصل مالي مات وهو في عهدة الشرطة إلى تظاهرات غداً على غرار الاحتجاجات الأمريكية.

فقد تظاهر آلاف النيوزيلنديين أمس الاثنين في أوكلاند احتجاجاً على مقتل الأمريكي الأسود جورج فلويد، وإظهارا للتضامن مع حركة «حياة السود مهمة»وتحركت المسيرة من ميدان اوتيا إلى القنصلية الأمريكية، حيث استند المتظاهرون على الأرض بركبهم،وهم يحملون لافتات كتب عليها «لا استطيع التنفس» وهي الكلمات الأخيرة لفلويد عندما كان شرطي أمريكي أبيض يضغط بركبته على عنقه طوال 8 دقائق.إضافة إلى لافتة كتب عليها «العنصرية هي الفيروس الحقيقي». وقال المتظاهرون إنهم يقفون أيضاً ضد عنف الشرطة والعنصرية في نيوزيلندا.

وجرت مسيرات مماثلة في امستردام الهولندية وبرشلونة الاسبانية.وفي أستراليا قال منظمون دعوا إلى مسيرات احتجاجية في سيدني اليوم الثلاثاء،إنهم قد يضطرون إلى إلغائها بعد أن هدد آخرون بأعمال عنف ضد المسيرة . وكان المنظمون قالوا إن المسيرة تهدف إلى الاحتجاج على التمثيل الناقص وغير الجيد للسكان الأصليين (الابوريجنين) في النظام العدلي الأسترالي إضافة إلى التضامن مع حركة الاحتجاجات الأمريكية .

ومن المقرر أيضاً أن تشهد مدن أسترالية أخرى،مثل ملبورن وبريسبين وادليد تظاهرات مماثلة السبت المقبل.

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من جانبه قال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون: «لا حاجة لنا باستيراد أشياء تحدث في دول أخرى إلى استراليا» .

وفي فرنسا دعت أسرة وأصدقاء فرنسي من أصل مالي مات وهو في عهدة الشرطة في 2016،إلى تظاهرات اليوم الثلاثاء للتذكير بقضيته وللتضامن مع فلويد. وستجري التظاهرة أمام محكمة باريس.

وما زالت ملابسات وفاة اداما تراوري تخضع للتحقيق . وكان تقرير خبراء طبيين صدر الأسبوع الماضي،أكد ان تراوري توفي بسبب مشكلات في القلب. وزعمت الشرطة الفرنسية أن تراوري مات جراء ذبحة قلبية، ولكن أسرته تقول إنه مات نتيجة الخنق .

(وكالات)