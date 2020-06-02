موجة انتشار جديدة لوباء «إيبولا» غربي الكونغو الديمقراطية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن وزير الصحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، إيتيني لونجوندو، أمس الاثنين، «تفشياً جديداً لوباء إيبولا» في شمال غرب البلاد.

وجاء هذا الإعلان تزامناً مع انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» في البلاد، حيث سجلت الكونغو الديمقراطية 125 إصابة جديدة، رفعت إجمالي الحالات إلى 3195 إصابة، بينها 24 وفاة.

وقال الوزير في مؤتمر صحفي «توفي أربعة أشخاص». وسُجلت الوفيات الأربع في حيّ في مبانداكا، مركز مقاطعة إكواتور على بعد نحو 600 كلم شمال العاصمة كينشاسا. ويربط بين المدينتين نهر الكونغو، ويستغرق الإبحار بينهما أسبوعاً.

وأضاف الوزير «المعهد الوطني لأبحاث الطب الحيوي أكد لي للتو أن العينات التي أُخذت من مبانداكا إيجابية لجهة الإصابة بمرض فيروس إيبولا».

وتابع «سنرسل إليهم بسرعة كبيرة اللقاح والأدوية أيضاً»، مشيراً إلى أنه يعتزم التوجه إلى المكان نهاية الأسبوع.

وسبق أن شهدت مقاطعة إكواتور انتشاراً لوباء إيبولا بين مايو/ أيار، ويوليو/ تموز 2018 (54 إصابة توزعت بين 33 وفاة، و21 ناجياً).

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وأشار الوزير إلى «إنها مقاطعة عرفت المرض في السابق. (المسؤولون فيها) يعرفون ما يجب فعله. وقد باشروا التعامل مع الوضع على المستوى المحلي منذ (الأحد)».

ولا يزال وباء إيبولا منتشراً في شرق البلاد، حيث أودى ب2280 شخصاً منذ أغسطس/ آب 2018. ويُفترض إعلان انتهاء الوباء في 25 يونيو/ حزيران، بعد مرور 42 يوماً من دون تسجيل إصابات جديدة. وهذا التفشي هو الحادي عشر لوباء «إيبولا» على أراضي الكونغو الديموقراطية منذ اكتشاف الفيروس في هذا البلد، (زائير سابقا)، في عام 1976. ويتفشى أيضاً في الكونغو الديمقراطية فيروس كورونا المستجد، مع تسجيل 3195 إصابة، بينها 2896 في كينشاسا، و72 وفاة، وفق آخر حصيلة رسمية نشرت، أمس الاثنين.

في غضون ذلك، أعلنت منظمة الصحة العالمية، أمس الاثنين، أن عدد الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد في القارة الإفريقية قد تجاوز ال4 آلاف حالة، وبلغ إجمالي الإصابات نحو 145 ألفا​​​ً. ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية، أصيب 144702 بفيروس كورونا في القارة الإفريقية منذ بداية الوباء. وتوفي ما لا يقل عن 4149 مريضاً، بسبب فيروس كورونا، فيما تماثل 61164 للشفاء.

وكان علماء في منظمة الصحة العالمية قالوا إن نحو ربع مليار شخص في إفريقيا قد يصابون بفيروس كورونا في غضون عام.

وكان فيروس كورونا بطيئاً نسبياً من حيث الانتشار في إفريقيا، لكن الأعداد في تزايد مستمر. وخلصت دراسة، نشرتها دورية «بي إم جيه جلوبال هيلث»، المعنية بالشؤون الصحية، إلى أن ما بين 150 ألفاً، إلى 190 ألف إفريقي، قد يموتون من جراء الإصابة بفيروس كورونا.

(وكالات)