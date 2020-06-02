شكرا لقرائتكم خبر عن جورج غرّة رئيساً تنفيذياً للعمليات في «MBC Studios» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت مجموعة «MBC» عن تعيين جورج غرّة رئيساً تنفيذياً للعمليات في «MBC Studios»، الذراع الإنتاجية النوعية للمجموعة. ومن خلال منصبه الجديد، يضطلع غرّة بكل المهام التشغيلية والمالية في «MBC Studios»، التي تواصل توسّعها المطّرد في المنطقة، لاسيّما بعد تحقيقها عدة تطوّرات استراتيجية خلال الأشهر الأخيرة من العام الحالي. إذ من المزمع أن تبدأ الشركة قريباً بالكشف عن انتاجات ضخمة من المسلسلات الأصلية، والأفلام الحصرية والمميّزة، لتعرضها عبر «Shahid VIP».

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