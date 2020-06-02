مدبولي: الأسبوعان المقبلان سيشهدان ارتفاعاً في الإصابات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”

أكد مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، أن التقديرات تشير إلى أن الأسبوعين المقبلين سيشهدان ارتفاعاً في معدلات الإصابة بفيروس كورونا، وذلك بعدما شهدته الأيام الماضية من تزايد مطّرد في أعداد الإصابات، خاصة خلال أسبوع العيد، وهو ما يتطلب من المحافظين المتابعة الشديدة على مدار اليوم.

وكلف مدبولي، المحافظين، بالمرور اليومي على المستشفيات، للتأكد من توافر المستلزمات، وانتظام حضور الأطقم الطبية وتقديم الخدمة للمواطنين، مع خط ساخن في كل محافظة، لمتابعة شكاوى المواطنين واستفساراتهم بشأن الفيروس،وشدد على أن هذه المرحلة الحرجة تقتضي تدخل المحافظين شخصياً لمراقبة تطبيق الإلتزام بالاجراءات الاحترازية .

وقال مجلس الوزراء، في بيان أمس الاثنين: إن مدبولي، ترأس أمس، اجتماع مجلس المحافظين، عبر تقنية «الفيديو كونفرانس»، استهله بالترحيب بأيمن مختار، محافظ الدقهلية، الذي انضم إلى الاجتماع بعد شفائه من الوباء.

وأوضح مدبولي أنه خلال المرحلة الماضية كان يتم الاكتفاء باستقبال الحالات المطلوب علاجها بمستشفيات العزل، إلا أنه مع تزايد الأرقام، تم اتخاذ قرار قبل العيد بضم عدد أكبر من المستشفيات يصل إلى 320 مستشفى على مستوى المحافظات، بخلاف المستشفيات الجامعية، لتقدم خدمات التشخيص والعزل والعلاج.

القاهرة والجيزة والقليوبية في المقدمة

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وأوضح أنه حتى يوم 31 مايو المنصرم، كانت محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، هي أكبر ثلاث محافظات من حيث معدلات الإصابة بالفيروس،مضيفاً أن محافظات المنوفية والفيوم والإسكندرية والبحيرة والشرقية والغربية، تأتي في الترتيب من حيث ارتفاع معدل الإصابات، إلا أنه رغم هذا التزايد في الإصابات إلا أن الوضع لا يزال تحت السيطرة.

وطالب مدبولي أجهزة الدولة المختلفة بضرورة بذل قصارى جهدها والمتابعة بشكل يومي خلال فترة الأسبوعين المقبلين، مشددًا على ضرورة التعامل بمنتهى الصرامة والشدة، والمتابعة الجادة لانضباط المواطنين وسلوكياتهم، فيما يتعلق بالتباعد الاجتماعي، والالتزام بارتداء الكمامة في الأماكن العامة والمغلقة.

6.5 % معدل نمو الفيروس

وأكد خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن معدل نمو الفيروس في مصر، ارتفع إلى 6.5%، وذلك مع زيادة الإصابات اليومية عن ألف حالة يومية، موضحاً أنه كان قد انتظم عند 5%. وأضاف خلال عرض بياني قدمه أمس، ضم عدداً من العلماء المصريين بالداخل والخارج، أن عدد الإصابات سوف يصل إلى نحو 40 ألف إصابة، مع الاقتراب من يوم 13 الجاري، حيث سترتفع الإصابات إلى 30 ألف حالة، خلال يومي 4 أو 5 الجاري، وذلك وفقًا لتسلسل الإصابات، ووفقًا لبيانات وزارة الصحة.

ضبط 5 آلاف مخالف للحظر

وأعلنت وزارة الداخلية، أمس، عن ضبط 5178 شخصاً مخالفاً لقرار حظر التجوال، خلال الساعات الماضية.