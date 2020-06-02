الذكاء الاصطناعي يكشف الوجه الحقيقي لنابليون

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعاد فنان رسم الوجه الحقيقي للإمبراطور الفرنسي نابليون بونابرت بمساعدة الذكاء الاصطناعي، ومشاركة عمله على الشبكات الاجتماعية.

وقام المصور باس أوتيرفيك، المقيم في أمستردام، بعرض صورة نابليون بدقة تقترب من دقة صورة فوتوغرافية.

ولإنشاء لوحته استخدم أوتيرفيك الثياب التي استخدمها الرسام الفرنسي جاك لوي دافيد عند رسم نابليون عام 1812.

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