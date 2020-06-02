تداعيات الوباءتزيد معدلاتجريمة الاتجار في البشر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”

قالت السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر في مصر: إن التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا، من شأنها أن تؤدي إلى ارتفاع معدلات جريمة الاتجار بالبشر حول العالم.

وأوضحت جبر، في بيان أمس، أن العديد من التقارير والإحصائيات الدولية الصادرة عن أجهزة الأمم المتحدة، وآخرها الدراسات الصادرة عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، أكدت أن مثل تلك الأزمات تنتهزها العصابات الإجرامية، وعلى رأسها عصابات الاتجار بالبشر للإيقاع بضحاياها والسيطرة عليهم، لا سيما الفئات الأكثر عرضة للاستغلال في المجتمع، مستغلة مواقع التواصل الاجتماعي في ارتكاب جرائمها، وهو ما يتطلب مواجهة دولية وإطلاق مبادرات التوعية للحد من الجريمة.