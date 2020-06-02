شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع العراقى يأمر بغلق صفحات القادة الأمنيين على مواقع التواصل الاجتماعى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكر موقع روسيا اليوم، أن وزارة الدفاع العراقية، أعلنت عن أمر أصدره وزير الدفاع العراقى جمعة عناد سعدون، بغلق جميع الصفحات الخاصة بالقادة الأمنيين على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة، يحيى رسول، في بيان صحفي مقتضب، إن وزير الدفاع أمر بغلق جميع صفحات مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بقيادة العمليات، والوحدات، والتشكيلات التابعة لوزارة الدفاع، وقادة الفرق والآمرين.
يذكر أن ضباطا وقادة في الجيش العراقي يمتلكون صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، وكثيرا ما تُنشر تصريحات ومعلومات غير دقيقة من حسابات تدعي عائديتها لهم.
وفى وقت سابق بحث وزير الدفاع العراقي جمعة عناد مع السفير الأمريكي ماثيو تولر سبل التعاون المشترك وإسناد القوات العراقية في ملاحقة بقايا عصابات داعش الارهابية.
وذكرت الوكالة الوطنية العراقية "نينا" أن ذلك جاء خلال لقاء الوزير السفير الأمريكي، حيث تناول الجانبان خلال اللقاء سبل التعاون المشترك في مجالات التدريب والدعم اللوجستي وإسناد القوات العراقية في ملاحقة بقايا عصابات داعش الارهابية".
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