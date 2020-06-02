شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الكويت: اقتصار مسحات كورونا على حالات تستدعى دخولها المستشفى فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت وزارة الصحة الكويتية، تعميما للمستشفيات والمراكز الصحية، بتحديث آلية التعامل مع الحالات المشتبه فى اصابتها بڤيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، من خلال اقتصار عمل المسحات للحالات غير المستقرة فقط، والتى تستدعى الدخول الى المستشفى.

ونص قرار (الصحة) الكويتية، على أن يطلب من هذه الفئة المشتبه فى اصابتهم بال(كورونا)، لوجود أعراض مثل ارتفاع بدرجة الحرارة، وسعال، أو أعراض تنفسية أخرى، أو المخالطين، ولا تستدعى حالتهم الدخول الى المستشفى، بأن يقوموا بحجر أنفسهم فى المنزل، لكى لايكونوا سببا فى انتقال العدوى؛ وذلك بدون عمل مسحة.

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كما نص التعميم الجديد على إلغاء مسحات الخروج للأشخاص المصابين بالڤيروس؛ حيث انه كان المعتمد فى السابق، أخذ مسحتين بعد مرور 14 يوما من الاصابة، وكان يشترط أن تكون المسحتين سلبيتين، لكى يتم التأكد من شفاء المريض، بينما نص التعميم الجديد على الاحتفاظ بمرور 10 أيام على تحسن الأعراض، لكى يتأكد الشفاء من المرض، دون الحاجة لعمل مسحة بعد التحسن، وهو ما سيرفع من اعداد المتماثلين للشفاء يوميا.

وكان وزير الصحة الكويتى الشيخ الدكتور باسل الصباح، قد أعلن شفاء 1513 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع بذلك عدد الحالات التى تعافت وتماثلت للشفاء فى البلاد إلى 12 ألفا و899 حالة.