شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير من «مايكروسوفت».. تجنبوا الإصدار الجديد من «ويندوز 10» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

حذرت مايكروسوفت مالكي أجهزة الكمبيوتر المكتبية والمحمولة والكمبيوتر اللوحي في جميع أنحاء العالم من الإصدار الجديد الخاص بنظام التشغيل ويندوز 10 الخاص بها.

وقالت الشركة الأمريكية، في بيان لها، إنها لا تشجع الجميع على التسرع وتنزيل نظام التشغيل الجديد. وفي الواقع، تطلب الشركة من بعض مستخدمي ويندوز 10 تجنب هذا التحديث بالكامل.

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ويأتي هذا التحذير بسبب العديد من الأخطاء الموجودة في آخر ترقية لنظام التشغيل، والتي تحمل اسم (Windows 10 May 2020).

ومع بقاء الملايين من الناس في منازلهم للعمل، وتلقي الدروس، والبقاء على اتصال مع جميع أصدقائهم وأقاربهم، لا يمكن أن يكون التوقيت أسوأ لطرح نظام تشغيل يحتوي على العديد من المشاكل، ولحسن الحظ كانت مايكروسوفت صادقة مع عملائها، ونشرت قائمة كاملة بالمشكلات التي تم اكتشافها في التحديث الجديد حتى الآن.

وفي الوقت الذي تعتبر بعض هذه المشاكل بسيطة ولا تستدعي من المستخدمين الخوف من تثبيت النظام، إلا أن بعضها الآخر خطير بما فيه الكافية لمايكروسوفت لتحذر من محاولة التحديث بشكل يديوي.