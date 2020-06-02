شكرا لقرائتكم خبر عن قنبلة موقوتة داخل البيوت.. «الخضيري» يحذر من خطورة المبيدات المنزلية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حذر الدكتور فهد الخضيري، الباحث المتخصص في علم المسرطنات، من خطورة المبيدات المنزلية، خاصة على الأطفال.

وقال الخضثيري، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “احذروا استخدام المبيدات المنزلية (مثل فوسفيد الألمنيوم) وبالمزارع إلا بأخذ الاحتياطات اللازمة مثل (لبس كمام، وقفازات، واستخدام التركيز المخفف ولا تقم بالتخفيف بمنزلك إلا بحذر شديد).

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كما نصح الدكتور الخضيري بحفظ هذه المبيدات بمكان مرتفع مغلق بعيد عن الأطفال، مضيفا “حدثت عدة وفيات منزلية بسبب سوء الاستخدام أو طرق التخزين”.