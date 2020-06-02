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شكرا لقرائتكم خبر عن قنبلة موقوتة داخل البيوت.. «الخضيري» يحذر من خطورة المبيدات المنزلية والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
حذر الدكتور فهد الخضيري، الباحث المتخصص في علم المسرطنات، من خطورة المبيدات المنزلية، خاصة على الأطفال.
وقال الخضثيري، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “احذروا استخدام المبيدات المنزلية (مثل فوسفيد الألمنيوم) وبالمزارع إلا بأخذ الاحتياطات اللازمة مثل (لبس كمام، وقفازات، واستخدام التركيز المخفف ولا تقم بالتخفيف بمنزلك إلا بحذر شديد).
كما نصح الدكتور الخضيري بحفظ هذه المبيدات بمكان مرتفع مغلق بعيد عن الأطفال، مضيفا “حدثت عدة وفيات منزلية بسبب سوء الاستخدام أو طرق التخزين”.
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