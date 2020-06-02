فيديو صادم.. استعراض بالأسلحة على أحد الطرق العامة بالمملكة (فيديو)

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: رغم تحذيرات الجهات الأمنية إلا أن بعض المخالفين يتعمدون نشر مقاطع يتباهون فيها باستعراض الأسلحة النارية وإطلاق الرصاص في الهواء. ونشر حساب “طرق الرياض” الرسمي على موقع “تويتر” ، مقطعاً يرصد بعض المخالفات الأمنية التي يرتكبها المخالفون في طرق المملكة. وأوضح الحساب أن المقطع تضمن عدة مخالفات، منها الاستعراض بالأسلحة، وتصوير السيارات الأمنية، والسير بوقت منع التجول، والسير بدون لوحة بالإضافة إلى السرعة والتظليل والتباهي بالمخالفات وتصويرها ونشرها.

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