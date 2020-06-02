شكرا لقرائتكم خبر عن الرحمة في أسمى صورها.. مواطنة مُسنة تٌنقذ «قطة» من الموت بالرياض (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
“حصة القحطاني” مواطنة مسنة، أضحت بين عشية وضحاها حديث مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة والعالم العربي، بعد محاولتها إنعاش قطة تعرضت للاختناق أثناء عبورها باب منزلها.
وظهرت المواطنة السبعينية، في مقطع فيديو وهي تحاول إنعاش القطة التي شارفت على الموت، ودعت الله أن ينقذها.
ونحجت المواطنة، بفضل الله، في إنقاذ القطة من الموت وسط فرحة عارمة ودعوات وحمد لله سبحانه وتعالى من قبل المواطنة أن وفقها لإنقاذ حياة القطة.
وقالت إن أولادها هم من نشروا المقطع على مواقع التواصل، ليتم تداوله على نطاق واسع، وحاز على إعجاب الكثيرين، داعين لها بالقبول نظير رحمتها بهذه القطة الصغيرة.
وختمت المواطنة حصة القحطاني بقولها “إن القطة تعيش معها حاليا وصحتها جيدة، كما أنها أسمتها “سعيدة”.
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