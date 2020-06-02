شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة السودانية": تسجيل 147 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة الصحة السودانية، تسجيل ١٤٧ حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ووفاة ١٢ مصابًا، ٥ منهم فى ولاية الخرطوم. وأوضحت وزارة الصحة السودانية، فى بيان أن الحالات الجديدة سُجلت منها ١١٣ اصابة فى الخرطوم، والإصابات الأخرى فى ٨ ولايات، ليصل العدد الكلى للمصابين بالفيروس فى السودان إلى ٥١٧٣ حالة، بينها ٢٩٨ وفاة، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى ١٥٢٢ شخصا. Advertisements وشددت وزارة الصحة السودانية على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفورى عن حالات الاشتباه.

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