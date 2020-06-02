شكرا لقرائتكم خبر عن 26 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى المغرب ولا وفيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة المغربية، عن 26 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية مقابل 27 أمس ليرتفع بذلك عدد الإصابات فى البلاد إلى 7833 حالة.

ولم تسجل البلاد أى وفاة بالفيروس مقابل حالة واحدة أمس لتستقر أعداد حالات الوفاة عند 205 فيما بلغ معدل الوفيات 2.6 فى المئة.

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كما تماثل 434 مصابا للشفاء دفعة واحدة ليصل إجمالى المتعافين إلى 5893، وقالت الوزارة إن وضع الوباء فى المغرب بصفة عامة فى تحسن مطرد.