الرئاسة الجزائرية: تبون جمّد عضويته في حزب بوتفليقة‎

الجزائر / عبد الرزاق بن عبد الله/ الخليج 365

أعلنت الرئاسة الجزائرية، الإثنين، أن الرئيس عبد المجيد تبون جمّد عضويته في حزب "جبهة التحرير" الحاكم سابقا، الذي كان يرأسه الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، و"لا علاقة تنظيمية له به".

والأحد، لمحت وسائل إعلام محلية إلى انتماء تبون لحزب بوتفليقة الذي أطاحت به انتفاضة شعبية العام الماضي.

وجاءت التلميحات إثر انتخاب حزب بوتفليقة، أبو الفضل بعجي أمينا عاما جديدا، خلفا لمحمد جميعي المسجون منذ أشهر في قضايا فساد.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية عن الناطق باسم الرئاسة محمد السعيد قوله إن تبون "رئيس كل الجزائريين، وتبعا لذلك لا علاقة تنظيمية له بأي حزب سياسي معتمد".

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وأوضح أن "تبون جمّد عضويته في اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني"، دون مزيد من التفاصيل.

ولفت السعيد إلى أن تبون "لم يترشح، كما هو معلوم، باسم هذا الحزب للانتخابات الرئاسية في 12 ديسمبر/كانون الأول الماضي".

وكان حزب بوتفليقة، دعم في انتخابات الرئاسة الأخيرة عز الدين ميهوبي مرشح حزب التجمع الوطني الديمقراطي ثاني أحزاب السلطة سابقا.

وأطاحت انتفاضة شعبية ببوتفليقة في أبريل/ نيسان 2019، بعد 20 سنة قضاها في الحكم.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.