إسرائيل تجبر فلسطينيا في القدس على هدم منزله

القدس/ سعيد عموري/ الخليج 365

أجبرت السلطات الإسرائيلية، الإثنين، فلسطينياً على هدم منزله بيده في بلدة جبل المكبر، جنوبي القدس المحتلة.

وقال مركز معلومات وادي حلوة (حقوقي غير حكومي)، إن بلدية القدس الإسرائيلية أجبرت المواطن علاء برقان على هدم منزله بيده.

وأشار المركز، في بيان مقتضب على صفحته بموقع "فيسبوك"، أن قرار الهدم جاء بدعوى "عدم وجود ترخيص".

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ويضطر الفلسطينيون في مدينة القدس إلى هدم منازلهم، في حال صدور قرارات هدم إسرائيلية بحقها، لأنه إذا قامت السلطات الإسرائيلية بذلك بنفسها، سيحملون أصحاب المنازل تكاليف الهدم وتكون باهظة.

ويواجه الفلسطينيون في مدينة القدس، بحسب مراكز حقوقية، صعوبات جمّة لاستخراج تراخيص بناء، كما أنها تكلف عشرات الآلاف من الدولارات لكل شقة سكنية.

ويقول مركز المعلومات الوطني الفلسطيني (حكومي) إن عدد المنازل المهدومة منذ احتلال إسرائيل للقدس عام 1967 بلغ أكثر من 1900 منزل.

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