كورونا.. مصر تتجاوز عتبة الألف وفاة و3 جدد بموريتانيا

عواصم عربية / الخليج 365

تجاوزت حصلة وفيات فيروس كورونا بمصر، الإثنين، عتبة الألف، إثر تسجيلها 46 حالة، فيما سجلت موريتانيا 3 وفيات جديدة.

وأعلنت وزارة الصحة المصرية، في بيان، تسجيل 1399 إصابة بالفيروس، ليرتفع الإجمالي إلى 26 ألفا و384، بينهم 1005 وفيات، و6 آلاف و297 متعافيا، إثر شفاء 410.

وفي السياق، قال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، إن التقديرات تشير إلى أن الأسبوعين المقبلين سيشهدان ارتفاع معدلات الإصابة بالفيروس، دون إحصائية أولية.

وأرجع ذلك إلى ما شهدته الأيام الماضية من تزايد مضطرد في أعداد الإصابات، خاصة خلال أسبوع عطلة العيد، وفق بيان الحكومة.

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ومؤخرا، تشهد حصيلة كورونا في مصر، صعودا لافتا منذ اكتشاف الفيروس في 14 فبراير/ شباط الماضي، وهو ما أرجعته وسائل إعلام محلية لعدم التزام المواطنين بشكل كامل بإجراءات الوقاية والتدابير ضد الوباء.

وفي موريتانيا، أفادت وزارة الصحة في بيان، بتسجيل 3 وفيات، و58 إصابة، و9 حالات تعاف.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 588، بينها 26 وفاة، و36 متعافيا.

وحتى مساء الإثنين، تجاوز عدد مصابي كورونا في العالم 6 ملايين و340 ألفا، توفي منهم ما يزيد على 376 ألفا، وتعافى أكثر من مليونين و886 ألفا، وفق موقع "worldometer" المتخصص في رصد ضحايا الفيروس.

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