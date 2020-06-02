وزير خارجية فلسطين: مستعدون لعقد لقاء مع إسرائيل في موسكو

أيسر العيس/ الخليج 365

أعرب وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني، رياض المالكي، الإثنين، عن استعداد الجانب الفلسطيني لعقد لقاء مع إسرائيل في العاصمة الروسية موسكو.

لكن المالكي عبر، خلال مؤتمر صحفي في جنيف، عن خشيته من تهرب الجانب الإسرائيلي من هذا اللقاء مجددا.

وأضاف: "كانت هناك محاولتان لتنظيم لقاء بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، في روسيا، لكن كلتيهما فشلتا، بسبب موقف الجانب الإسرائيلي".

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وتابع أنه يشكك في قدوم نتنياهو إلى موسكو، حتى في حال دُعي إلى زيارتها مجددا.

ويأتي تصريح المالكي في وقت يتصاعد فيه الرفض الفلسطيني لاعتزام نتنياهو ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.

والمفاوضات متوقفة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي منذ أبريل/ نيسان 2014، لرفض إسرائيل الاستجابة لمطالب فلسطينية.

ومن هذه المطالب وقف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والقبول بحدود ما قبل حرب يونيو/ حزيران 1967 أساسا للتفاوض على إقامة دولة فلسطينية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.