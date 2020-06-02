كورونا.. 8 وفيات في الجزائر و4 باليمن و2 في الإمارات

عواصم عربية / الخليج 365

ارتفع عدد ضحايا فيروس كورونا، الإثنين، في الجزائر واليمن والإمارات، وفق إحصائيات رسمية.

في الجزائر، أفادت وزارة الصحة في بيان، بتسجيل 8 وفيات، و119 إصابة، و146 حالة تعاف.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 9 آلاف و513، بينها 661 وفاة، و5 آلاف و894 متعافيا.

وفي اليمن، سجلت وزارة الصحة 4 وفيات، و27 إصابة.

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وأوضحت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 354، بينها 84 وفاة، و14 متعافيا.

وفي الإمارات، قالت وزارة الصحة إنها سجلت وفاتين، و635 إصابة، و406 حالة تعاف.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 35 ألفا و192، بينها 266 وفاة، و18 ألفا و338 حالة تعافٍ.

وحتى مساء الإثنين، تجاوز عدد مصابي كورونا في العالم 6 ملايين و330 ألفا، توفي منهم ما يزيد على 376 ألفا، وتعافى أكثر من مليونين و883 ألفا، وفق موقع "worldometer" المتخصص في رصد ضحايا الفيروس.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.