"تيكا" التركية توزع معدات على مزارعين بالسودان

الخرطوم/ عادل عبد الرحيم/ الخليج 365



بدأت وكالة التعاون والتنسيق التركية "تيكا"، الإثنين، توزع بذور وتقاوي محسنة ومعدات زراعية صغيرة لصغار المزارعين في السودان.



وبحسب مراسل الخليج 365، تم تسليم البذور والتقاوي لمزارعين بولاية شمال دارفور (غرب).



والولايات المستهدفة هي ولايات دارفور الخمسة، بالإضافة إلى كسلا (شرق) وجنوب كردفان (حنوب) والقضارف (شرق).



وفي حديثه للأناضول، قال مدير وكالة "تيكا" بالخرطوم، بلال أردون: "نقوم بتوزيع أنواع مختلفة من البذور والتقاوي المحسنة ومعدات زراعية للمزارعين وصغار المنتجين".



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وأضاف: "هذا المشروع بدأ بولايات دارفور المختلفة لتأمين الغذاء والمساعدة في التنمية الاجتماعية وتأسيس وتثبيت دعائم السلام".



وأشار أردون إلى أنه يستفيد من مشروع توزيع التقاوي والبذور بين 10 آلاف إلى 15 ألف شخصاً في كل ولاية.



وتعد "تيكا" التي تأسست عام 1992، راعيا ومنسقا رئيسيا لمشاريع خيرية كثيرة تنفذها تركيا في مناطق مختلفة من العالم.



وتضاعف انتشار "تيكا"، منذ تولي حزب "العدالة والتنمية" السلطة في تركيا، وارتفع عدد مكاتبها الخارجية من 12 في 2002، إلى 33 في 2012.



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