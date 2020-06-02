شكرا لقرائتكم خبر عن احمي نفسك وعائلتك.. 5 ممارسات منزلية تحميك من كورونا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أكدت وزارة الصحة مجددا على أهمية الالتزام بإجراءات النظافة الشخصية في المنازل للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19). وقالت الوزارة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “للحياة الصحية في المنزل يجب الحرص على هذه الممارسات: – النظافة الشخصية. Advertisements – تنظيف الأسطح التي يتكرر استخدامها بمحاليل التنظيف المخففة. – تهوية المنزل والتنظيف المستمر. – الحرص على الالتزام بنظام صحي متوازن. – الاهتمام بالصحة النفسية والتقليل من الضغوط.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر احمي نفسك وعائلتك.. 5 ممارسات منزلية تحميك من كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.