شكرا لقرائتكم خبر عن عمره 10 أيام فقط.. جراحة ناجحة لإعادة جزء من دماغ طفل خارج رأسه بالدمام والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

نجح الأطباء في مستشفى الولادة والأطفال بالدمام في إجراء جراحة معقدة لمعالجة طفل لم يتجاوز 10 أيام من عمره في حالة نادرة الحدوث.

وأكد المدير العام التنفيذي للمستشفى الدكتور عبدالوهاب بن سليمان الجباري، أن الحالة تمثلت في علاج حالة نادرة لعيب خلقي ناتج عن خروج جزء من الدماغ خارج الرأس في عملية معقدة لإرجاع الدماغ وتجميل العظم والجلد المغطى، إضافة إلى توفير عناية مركزة فائقة قبل وبعد العملية التي تضمنت علاجات القلب والتنفس الصناعي ومضادات حيوية مناسبة لحالته الصحية.

وأشار الدكتور الجباري، إلى أن العملية استغرقت 6 ساعات من خلال فريق عمل متخصص في العناية لحديثي الولادة وجراحة المخ والأعصاب والجراحة التجميلية، بالتعاون مع فريق الجراحة بمستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام، وبعد استقرار العلامات الحيوية للطفل خرج من المستشفى بصحة وعافية ويرضع رضاعة طبيعية.