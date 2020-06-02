جرائم القتل ترتفع في القاهرة الكبرى في مايو بنسبة 58% عن أبريل

وبحسب الأرقام التي رصدها موقع "بوابة الأهرام" الإخباري، سجلت محافظات القاهرة الكبرى (القاهرة، الجيزة، القليوبية)، خلال شهر مايو، زيادة بنسبة اقتربت من 58 %، مقارنة بالجرائم التي شهدها النطاق الجغرافي ذاته وأعلنت عنها الأجهزة الأمنية، على مدار أبريل 2020.

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وبحسب الإحصائية التي أجرتها "بوابة الأهرام" من واقع البيانات الرسمية المعلنة من وزارة الداخلية بالتنسيق مع مديريات الأمن في المحافظات الثلاث، فإن عدد القتلى في مايو وصل إلى 30 قتيلا، بينما سجلت المحافظات الثلاث 19 جريمة الشهر السابق.

ولفتت الإحصائية إلى أن جرائم القتل التي حدثت في مايو قام 59 متهمًا بينهم 4 سيدات، مقارنة بـ 26 متهما في أبريل بينهم 3 سيدات ومتهم لن يقدم للمحاكمة بعد قتله على أيدي آخر.

ورصدت الإحصائية تنوع دوافع الجرائم إلى 8 أسباب، ومنها: "مشادات كلامية ومشاجرات بالأيدي والأسلحة المختلفة (8 جرائم)، خلافات مالية (5 جرائم)، الخيانة الزوجية (4 جرائم)، خلافات أسرية وزوجية (3 جرائم)، الثأر (جريمة واحدة)، خلافات الجيرة (جريمة واحدة)، الشذوذ الجنسي (جريمة واحدة)، العقاب الفوري بسبب السرقة (جريمة واحدة)، فيما لا تزال 4 جرائم غامضة تبحث عن الجناة".

وأشارت الإحصائية إلى أن هناك واقعتي قتل حدث بالصدفة، منها قتل شاب على يد عاطل بعدما خرج عيار ناري بالخطأ من سلاح بحوزة المتهم، والحالة الثانية كانت بمصرع طفل بطلق ناري طائش في مشاجرة بالأسلحة النارية.

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وبحسب الإحصائية شهدت القاهرة، وقوع 11 جريمة ارتكبها 27 متهمًا بينهم سيدة، وأسفرت عن مصرع 11 ضحية بينهم طفلان، بينما لاتزال هناك جريمتان غامضتين.

وشهدت تلك الأرقام ارتفاعًا في عدد الجرائم بنسبة 120%، مقارنة مع أبريل، الذي وقع خلاله 5 جرائم ارتكبها 5 متهمين، وأسفرت عن مصرع 5 ضحايا بينهم سيدة.

بينما شهدت الجيزة، وقوع 12 جريمة ارتكبها 17 متهمًا بينهم سيدة، وأسفرت عن مصرع 12 ضحية سيدة، فيما فارق أحد المتهمين الحياة بعد أسبوعين من حبسه حزنًا على جريمته.

ومقارنة هذه الأرقام بأرقام شهر إبريل تكون عدد الجرائم ارتفعت بنسبة 50%، حيث وقع في إبريل 8 جرائم ارتكبها 14 متهمًا بينهم 3 سيدات ومتهم لن يقدم للمحاكمة بعد قتله على أيدي آخر للأخذ بالثأر، ونتج منها 8 ضحايا بينهم جنين أجهض قبل ولادته بأسابيع قليلة.

وشهدت محافظة القليوبية، وقوع 7 جرائم، ارتكبها 15 متهمًا بينهم سيدتان ولا تزال الأجهزة الأمنية تبحث عن الجاني في قضية واحدة، وأسفرت الجرائم التي وقعت في المحافظة عن مقتل 7 ضحايا بينهم سيدتان أيضًا.

وبهذه الأرقام فإن عدد الجرائم والضحايا في مايو زاد بنسبة 16%، مقارنة مع أبريل، الذي وقع خلاله 6 جرائم، ارتكبها 7 متهمين، وأسفرت عن مقتل 6 ضحايا جميعهم من الذكور البالغين.