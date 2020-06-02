شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع العراقى و السفير الامريكى يبحثان دعم القوات العراقية فى ملاحقة داعش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث وزير الدفاع العراقي جمعة عناد مع السفير الامريكي ماثيو تولر سبل التعاون المشترك وإسناد القوات العراقية في ملاحقة بقايا عصابات داعش الارهابية. وذكرت الوكالة الوطنية العراقية "نينا" أن ذلك جاء خلال لقاء الوزير السفير الامريكي، حيث تناول الجانبان خلال اللقاء سبل التعاون المشترك في مجالات التدريب والدعم اللوجستي وإسناد القوات العراقية في ملاحقة بقايا عصابات داعش الارهابية".

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