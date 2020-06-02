شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تعتزم فتح حدودها البحرية والبرية والجوية فى 27 يونيو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت السلطات، اليوم الاثنين، إن تونس ستفتح حدودها البحرية والبرية والجوية في 27 يونيو ، على أمل إنقاذ صناعة السياحة بعد السيطرة على جائحة فيروس كورونا.
وقالت الحكومة أيضا إنها ستسمح بالتنقل بين المدن مرة أخرى اعتبارا من يوم الخميس.
وسجلت تونس 1070 إصابة بفيروس كورونا و48 حالة وفاة ويتلقى شخصان العلاج في المستشفى.
وتوقعت تونس أن ينكمش اقتصادها بنسبة تصل إلى 4.3 في المئة هذا العام، وهو أكبر تراجع اقتصادي منذ الاستقلال في عام 1956.
وقد يخسر قطاع السياحة المهم 1.4 مليار دولار و400 ألف وظيفة هذا العام بسبب الوباء.
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