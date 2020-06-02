شكرا لقرائتكم خبر عن المسمارى: معركتنا ضد الإرهاب تخص الجيش والشعب وأهالى الأصابعة رحبوا بدخولنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء أحمد المسمارى، المتحدث الرسمى باسم الجيش الليبى، أن أهالي الأصابعة رحبوا بدخول قوات الجيش الوطني الليبي إلى بلدتهم ومعركتنا ضد الإرهاب معركة الجيش والشعب.

وأضاف المسمارى خلال مؤتمر صحفى، أن قواتنا المسلحة قامت بعمليات تموضع لسحب الميليشيات، مشيرا إلى أن هناك عمليات عسكرية كبيرة في محاور طرابلس.

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وأشار إلى أن القوات الجوية التابعة للجيش الليبى تقوم بعملية لمنع العدو من التحرك أو المناورة.

وكان مدير التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي العميد خالد المحجوب قد أكد المعارك الأخيرة استنزفت ميليشيات طرابلس وعلى رأسها ميليشيات الزاوية.

وأوضح المحجوب، ان ما حصل هو طرد للميليشيات من مدينة الأصابعة بعدما عاثوا فيها فسادا ونهبا.