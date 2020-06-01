بالفيديو.. ضغطة زر واحدة تمكنك من استيراد قوالب ملفات «بوربوينت» دون المحتوى

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أوضح الخبير التقني، عبدالعزيز الحمادي، طريقة استخدام واستيراد قوالب ملفات الـ “بوربوينت” دون نقل المحتوى. وقال الحمادي، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “أحياناً يكون عندك ملف بوربوينت فيه قالب جميل؛ وتريد استخدام نفس القالب في ملف جديد، فبدل ما تفتح القديم وتحذف المحتوى اللي فيه، بإمكانك بضغطة زر استيراد قالب أي ملف للملف الجديد بدون المحتوى” Advertisements وشرح الحمادي من خلال مقطع فيديو طريقة نقل قوالب البوربوينت بكل بساطة توفيرا للوقت والجهد في عمل قوالب جميلة جديدة.

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