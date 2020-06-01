ذهبا للتنزه.. فغرقا في مستنقع «وادي القرحان» في الداير

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

انتشلت فرق الدفاع المدني بمحافظة الداير اليوم ،الإثنين، جثتين لمواطنين غرقا في مستنقع مائي بوادي القرحان.

وأوضح المتحدث باسم الدفاع المدني بمنطقة جازان العقيد محمد الغامدي، أن مركز التحكم والتوجيه بمحافظة الداير تلقى بلاغاً عن غرق شخصين بوادي القرحان، وتم نقل الفرق اللازمة للموقع، واضطرت لقطع مسافة تزيد على الكيلو متر سيرا على الأقدام برفقتهم التجهيزات اللازمة وعند الوصول بدأت أعمال البحث وتمشيط المستنقع عن طريق الغواصين حتى تم انتشال جثتين لشخصين نقلا لمستشفى بني مالك العام واتضح بعد إجراءات الكشف الأولية وفاتهما غرقاً.

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وكان الشابان عبدالعزير أحمد فرحان المالكي من سكان وادي الجشة ومقرن حسن مسعود الفيفي من سكان قرية نيد قوعن،قد ذهبا صباح اليوم للتنزه بوادي القرحان ، في فترة السماح بالتجول صباحاً ، وماتا غرقا في المستنقع المائي قبل أن يتم إبلاغ الدفاع المدني الذي حضر للموقع وانتشل جثمانيهما، وفقاً لـ«عكاظ».