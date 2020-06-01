- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم خبر عن ذهبا للتنزه.. فغرقا في مستنقع «وادي القرحان» في الداير والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
انتشلت فرق الدفاع المدني بمحافظة الداير اليوم ،الإثنين، جثتين لمواطنين غرقا في مستنقع مائي بوادي القرحان.
وأوضح المتحدث باسم الدفاع المدني بمنطقة جازان العقيد محمد الغامدي، أن مركز التحكم والتوجيه بمحافظة الداير تلقى بلاغاً عن غرق شخصين بوادي القرحان، وتم نقل الفرق اللازمة للموقع، واضطرت لقطع مسافة تزيد على الكيلو متر سيرا على الأقدام برفقتهم التجهيزات اللازمة وعند الوصول بدأت أعمال البحث وتمشيط المستنقع عن طريق الغواصين حتى تم انتشال جثتين لشخصين نقلا لمستشفى بني مالك العام واتضح بعد إجراءات الكشف الأولية وفاتهما غرقاً.
وكان الشابان عبدالعزير أحمد فرحان المالكي من سكان وادي الجشة ومقرن حسن مسعود الفيفي من سكان قرية نيد قوعن،قد ذهبا صباح اليوم للتنزه بوادي القرحان ، في فترة السماح بالتجول صباحاً ، وماتا غرقا في المستنقع المائي قبل أن يتم إبلاغ الدفاع المدني الذي حضر للموقع وانتشل جثمانيهما، وفقاً لـ«عكاظ».
كانت هذه تفاصيل خبر ذهبا للتنزه.. فغرقا في مستنقع «وادي القرحان» في الداير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.