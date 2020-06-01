شكرا لقرائتكم خبر عن توضيح مهم من «تقويم التعليم» بشأن إعادة الاختبار التحصيلي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشف مدير تقنية المعلومات بهيئة تقويم التعليم، علي الغبيشي،أن الهيئة تضمن للطلاب والطالبات إعادة الاختبار ومنحهم فرصة ثانية في حال واجهوا مشاكل تتعلق بالمنصة أثناء الاختبار، مؤكداً أن الهيئة تدرس كذلك إتاحة فرصة ثانية بعد أداء الامتحان؛ لكن ذلك سيتقرر بعد التجربة.

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وأشار إلى أن الهيئة تكفلت بكامل رسوم أداء الامتحان، وفي حال تقرر منح الطلاب والطالبات فرصة ثانية فإن تكاليف إعادة الامتحان ستكون أيضاً على نفقة الهيئة.

وأوضح الغبيشي أنه من الطبيعي أن توجد مخاوف لدى الطلاب والطالبات من الاختبار التحصيلي، مرجعاً هذه المخاوف إلى أن الطلاب والطالبات يتعاملون مع أمر جديد عليهم ولا يعرفون الكثير عنه، كما أن أيّ تغيير من الطبيعي أن توجد مقاومة له.

وأكد أن الهيئة تهدف خلال هذا الأسبوع إلى تعريف الطلاب والطالبات بطبيعة الاختبار، وإلى إيجاد حلول للمخاوف والمشكلات التي تواجههم.