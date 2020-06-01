شكرا لقرائتكم خبر عن كيف استطاع «مواطن» الاستغناء عن إسطوانات الغاز طوال 10 سنوات في الباحة؟ (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
تمكن الدكتور أحمد قشاش الغامدي، باحث بيئي في منطقة الباحة، من الاستغناء عن اسطوانات الغاز لمدة عشر سنوات وذلك باستخدام مواد عضوية لتوليد غاز الاشتعال.
وقال الدكتور الغامدي، في برنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية”، إنه تمكن من توليد الغاز الحيوي أو البيوجاز من المواد العضوية (سماد المواشي) وذلك بواسطة نوع من البتكتيريا اللاهوائية في غياب الأكسجين.
وأضاف أن البعض من جيرانه طبقوا هذه الفكرة كما تم تطبيقها في حائل والجوف ومناطق عديدة، والمزارعون يتواصلون معه من أجل تنفيذ هذه الفكرة.
وتابع الدكتور الغامدي قائلا: “إن هذه الفكرة طُبقت في عدد من بلدان العالم، في أوروبا وأمريكا وكذلك لها استعمالات واسعة في الصين والهند.
وعن تكلفة المشروع قال الغامدي إن تكلفة هذا المشروع في حدود 10 آلاف ريال قد تزيد وتنقص بحسب المواد وأجرة الأيدي العاملة.
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