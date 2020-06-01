شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. حريق يلتهم 4 ورش بحي السعادة في الرياض والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: باشرت فرق الدفاع المدني في الرياض إخماد حريق اندلع في ورشة سيارات بحي السعاده وتسبب في أضرار جزئية لأربعة ورش متجاورة لها. وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني أنه تم إخماد الحريق دون وقوع إصابات ولله الحمد. Advertisements

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