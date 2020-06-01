شكرا لقرائتكم خبر عن «التقاعد» توضح إجراءات مباشرة العمل «عن بعد» في ظل جائحة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

أصدرت المؤسسة العامة للتقاعد تقريرها عن “جاهزية العمل عن بعد في ظل جائحة فيروس كورونا”، الذي تناول عدداً من المنطلقات والإجراءات المتبعة من المؤسسة إضافة إلى الإنجازات والخدمات التي قدمت في أثناء فترة العمل “عن بعد”.

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واستهل التقرير صفحاته بالإشارة إلى جاهزية المؤسسة العامة للتقاعد باستمرار تقديم خدماتها إلكترونياً فور إعلان تعليق حضور الموظفين إلى مقار عملهم، وتمكنت من اعتماد أسلوب العمل (عن بعد) بنسبة 100% بمشاركة جميع موظفيها باتخاذها مجموعة متكاملة من الإجراءات والتدابير الفاعلة، التي استمدتها من رؤية المملكة 2030 والخطة الإستراتيجية للتقاعد 2022، منوهاً أن ما تحقق من إنجاز يرجع إلى ما تمتلكه المؤسسة من بنية تحتية رقمية متطورة، وخطة مسبقة لاستمرارية العمل في أثناء الأزمات والكوارث الطبيعية، وكوادر بشرية مؤهلة للتعامل مع التقنيات الرقمية، وحقق نجاحاً تمثل في سرعة تطبيق آليات العمل (عن بعد) واستمرار تقديم جميع الخدمات لعملائها.

وأكد التقرير أن جميع الأرقام الصادرة عن مركز تحليل البيانات بالمؤسسة تشير إلى جدارة الآداء في تقديم الخدمات الإلكترونية والعمل (عن بعد) في ظل جائحة فيروس كورونا، حيث عكست تلك الأرقام ثقة عملاء المؤسسة بالخدمات الإلكترونية والرقمية المقدمة لهم عبر أكثر من طريقة ومنصة رقمية.

واختتم التقرير ما جاء فيه برؤية المؤسسة عن خدماتها بعد انحسار جائحة فيروس كورونا، التي تهدف إلى تخفيف الإجراءات البيروقراطية الطويلة، وتوسيع دائرة الخدمات الإلكترونية، وتعزيز التوجه نحو التحول الرقمي، وابتكار الخدمات التي تحقق أعلى معايير رضى العملاء وسعادتهم نتيجة إنجاز أعمالهم بكل يسر وسهولة وإتقان.

مما يذكر أن المؤسسة أتاحت الاطلاع على التقرير عبر الرابط التالي: (اضــغط هــنا).