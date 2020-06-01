وفيات كورونا في مصر تتجاوز الـ1000

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وأضاف أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات هي القاهرة والجيزة والقليوبية بينما سجلت محافظات البحر الأحمر ومطروح وجنوب سيناء أقل معدلات إصابات.
وناشد المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي لا سيما في المحافظات التي تشهد معدلات إصابة عالية.
وتطبق مصر إجراءات عزل عام منذ مارس آذار شملت إغلاق المدارس والجامعات والأندية الرياضية والمقاهي وأماكن التجمعات الكبيرة، كما تفرض حظر تجول جزئيا.
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