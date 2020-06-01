وفيات كورونا في مصر تتجاوز الـ1000

© Sputnik . SALLMA KHATTAB وحسب "رويترز" قال خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة في بيان "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الاثنين هو 26384 حالة من ضمنهم 6297 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي و1005 حالات وفاة". وأضاف أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات هي القاهرة والجيزة والقليوبية بينما سجلت محافظات البحر الأحمر ومطروح وجنوب سيناء أقل معدلات إصابات. وناشد المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي لا سيما في المحافظات التي تشهد معدلات إصابة عالية. وتطبق مصر إجراءات عزل عام منذ مارس آذار شملت إغلاق المدارس والجامعات والأندية الرياضية والمقاهي وأماكن التجمعات الكبيرة، كما تفرض حظر تجول جزئيا.

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