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قرار عاجل من الداخلية الكويتية بشأن قوائم "البلوك"

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ذكرت ذلك صحيفة "القبس" الكويتية، اليوم الاثنين، مشيرة إلى قول مصدر أمني، أن وزارة الداخلية ألغت جميع (البلوكات) التي جرى وضعها على بعض المواطنين والمقيمين في تطبيق الوصول الإلكتروني إلى المستشفيات.

© Sputnik . Pavel Gerasimov

وقالت إن ذلك جاء بعد أن حصلوا على إذن خروج، ولم يتبعوا بقية التعليمات الخاصة بتثبيت عملية الوصول، حيث تبين وجود صعوبة في التعامل مع التطبيق جعلت أعداداً كبيرة لا تجيد استخدامه.

وأوضح المصدر: "وردتنا عدة شكاوى، وجرى رفع الأمر إلى القيادات التي أمرت برفع البلوك على الجميع"، مشيرا إلى أنه يجري استحداث طريقة أسهل للتعامل مع التطبيق تتيح للجميع تسجيل عملية الوصول إلى المستشفيات من دون تعقيدات.

وسجلت الكويت نحو 27 ألف حالة إصابة بالفيروس، المسبب لمرض "كوفيد - 19"، بينما بلغ عدد الوفيات 212، بينما تجاوز عدد المصابين بفيروس المستجد، 6.2 ملايين مصاب، بينهم أكثر من 372 ألف حالة وفاة.

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