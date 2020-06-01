ذكرت ذلك صحيفة "القبس" الكويتية، اليوم الاثنين، مشيرة إلى قول مصدر أمني، أن وزارة الداخلية ألغت جميع (البلوكات) التي جرى وضعها على بعض المواطنين والمقيمين في تطبيق الوصول الإلكتروني إلى المستشفيات.
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وأوضح المصدر: "وردتنا عدة شكاوى، وجرى رفع الأمر إلى القيادات التي أمرت برفع البلوك على الجميع"، مشيرا إلى أنه يجري استحداث طريقة أسهل للتعامل مع التطبيق تتيح للجميع تسجيل عملية الوصول إلى المستشفيات من دون تعقيدات.
وسجلت الكويت نحو 27 ألف حالة إصابة بالفيروس، المسبب لمرض "كوفيد - 19"، بينما بلغ عدد الوفيات 212، بينما تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، 6.2 ملايين مصاب، بينهم أكثر من 372 ألف حالة وفاة.
كانت هذه تفاصيل خبر قرار عاجل من الداخلية الكويتية بشأن قوائم "البلوك" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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