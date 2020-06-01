ليبيا.. طيران مسير داعم لمليشيا حفتر يستهدف "غريان"

وليد عبد الله / الخليج 365

استهدف طيران مسير داعم لمليشيات الجنرال خليفة حفتر، مساء الإثنين، أحياء سكنية بمدينة غريان، جنوب العاصمة الليبية طرابلس.

وقال عميد بلدية غريان، يوسف البديري، للأناضول، إن "طيرانا مسيرا داعما للانقلابي حفتر استهدف أحياء سكنية بالمدينة مع تحشيد لتلك المليشيات على أطرافها".

وأضاف البديري أن القصف استهدف مناطق بينها المغاربة والكليبة التابعة للمدينة، ولم يسفر عن أية خسائر بشرية.

وأشار البديري إلى أنه تم التواصل مع الحكومة الليبية وإبلاغها بتلك التحشيدات لاتخاذ مايلزم لصد الهجوم المحتمل على المدينة.

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وفي 24 مايو/آيار الماضي، أعلنت قوات الحكومة الليبية، قصف طيران مسيّر "إماراتي"، أحياء سكنية في غريان، أيضا.

وبدعم من دول عربية وأوروبية، تشن مليشيا حفتر منذ 4 أبريل/نيسان 2019 هجوما متعثرا للسيطرة على طرابلس مقر الحكومة المعترف بها دوليا؛ ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب أضرار مادية واسعة.

وتواصل مليشيا حفتر تكبد خسائر فادحة؛ جراء تلقيها ضربات قاسية في كافة مدن الساحل الغربي وصولًا إلى الحدود مع تونس، إضافة إلى قاعدة "الوطية" الاستراتيجية وبلدتي بدر وتيجي ومدينة الأصابعة (جنوب غرب طرابلس).

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